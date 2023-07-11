Новий скандал із жіночими купе «Укрзалізниці»: що відбувається із цінами

«Укрзалізниця» неодноразово наголошувала, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, проте насправді відмінність таки є

Наприкінці червня вирушили перші потяги «Укрзалізниці» з жіночими купе за декількома напрямками. Нині подорожувати окремо від чоловіків можна за такими напрямками: Дніпро – Трускавець, Харків – Ясіня, Київ – Ужгород та Київ – Кривий Ріг. Розмови довкола такої ініціативи не вщухають, тож «Главком» дізнався про вартість окремої послуги та враження пасажирів.

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У травні українці почали обговорювати необхідність впровадження окремих вагонів для жінок через численні випадки домагань та зґвалтувань у потягах. Відразу було зареєстровано відповідну петицію, яка швидко набрала необхідну кількість голосів. «Укрзалізниця» відреагувала на прохання пасажирок і вже наприкінці весни пообіцяла впровадити проєкт у життя: уже на початку червня у мобільному додатку можна було придбати квиток у жіночому купе на кінець місяця.

Жіночі купе мають неабиякий попит. Найбільш популярні напрямки: Харків – Ясіня та Київ – Ужгород. Окремі місця доступні для жінок та дітей не старше 6 років.

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«Укрзалізниця» неодноразово наголошувала, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайних. «Ми навмисне не обирали для «пілоту» найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв», – зауважили у компанії під час запуску проєкту.

Проте насправді відмінність таки є: та, як виявилося, не тільки у цінах, а й у якості. Наразі придбати квиток у жіноче купе можна тільки у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Через великий попит знайти місце на найближчі дні неможливо, тож про це варто думати заздалегідь. Переважно ціни збігаються: до прикладу квиток у жіноче купе із Києва до Ужгорода на 27 липня обійдеться в ту ж ціну, що й у звичайне – 824 грн.

Але вже на 29 липня пасажирам у спільному купе пощастить більше, аніж жінкам, які хочуть їхати окремо. Ціна місця у жіночому купе незмінна – 824 грн, а у загальному понад удвічі дешевше – 380 грн. Журналістка «Главкома» зателефонувала на гарячу лінію, аби отримати пояснення, чому така приголомшлива різниця. Працівниця «Укрзалізниці» пояснила, що дешеві вагони насправді є додатковими, які включили через брак місць, а ось у жіночих купе вартість є фіксованою, а якість самих вагонів вищою.

Різну суму доведеться віддати й у потязі Дніпро – Трускавець, де квиток у жіночому купе коштує 623 грн, а у звичайному – 432 грн.

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Пасажирки шоковані відмінностями у вартості квитків.

Новою послугою «Укрзалізниці» скористалися вже тисячі жінок. Більшість задоволені комфортом та безпекою, проте є й ті, кому заважали діти. До того ж чимало чоловіків обурені ініціативою.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги.