«Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій: що буде натомість

Щодо кожної з закритих станцій планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме копіткий аналіз

«Укрзалізниця» закриє станції, які не працюють понад пʼять років. Таких у мережі компанії близько 5%. Про це член правління Вячеслав Єрьомін розповів в інтервʼю Rail.insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Замість частини станцій планують побудувати вантажні хаби.

Згідно зі статистикою, у структурі «Укрзалізниці» 1402 залізничні станції, йдеться про закриття близько 70 з них.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас є чітке розуміння щодо закриття взагалі непрацюючих станцій. Плануємо це робити. Підкреслюю, мова не про малодіяльні, а про ті дільниці, що не використовувалися п’ять і більше років. А проте є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і зменшили до 0,25%, однак такі витрати є», – зазначив Єрьомін.

За словами посадовця, щодо кожної з таких станцій планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме копіткий аналіз. Одним з варіантів вирішення питання член правління Укрзалізниці назвав створення вантажних хабів в областях.

«Принцип такий: нам не потрібна одна станція, на яку приїде один вагон; ми створимо хаб, де буде 100 вагонів, а автомобілі зроблять першу й останню милю, довезуть до всіх точок вантаж. Тож не потрібно буде багато станцій, адже буде розумне логістичне рішення», – зазначив він.

Перевізник планує створити окремий підрозділ – «Термінальний оператор». Планується облаштувати 21 термінал в Україні – зробити мережу в усіх обласних центрах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, нещодавно «Укрзалізниця» запустила жіночі купе.