«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на популярному маршруті: названо причину

З 17 липня рахівський напрямок закривається на плановий ремонт

Через ремонт ділянки залізниці у напрямку Рахова «Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад низки поїздів, які прямують до Карпат. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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З 17 по 27 липня всі поїзди до Рахова прямуватимуть до станції Івано-Франківськ. Важливо, що обмеження стосується лише робочих днів. У вихідні розклад залишиться тим самим.

«Укрзалізниця» планує призначити щоденні шатли зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель). На ці рейси виведуть поїзди ДПКР-3.

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«Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціювання у всіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та назад з гір виконуватимуться щодня», – пояснили в «Укрзалізниці».

Також на час ремонтних робіт із 18 липня призначається додатковий рейс №255/256 Київ – Чернівці. Вагони поїзда №55/56, які не зможуть поїхати до Рахова, з 16 по 27 липня з'єднуватимуть столицю з Буковиною.

Також до максимально популярного в цьому сезоні Івано-Франківська курсуватиме ще один додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Поки що тестово в одну дату – 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій. Замість частини станцій планують побудувати вантажні хаби.