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Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці
На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі
фото з відкритих джерел

Чимало жінок піддавалися домаганням чи зґвалтуванням у потягах

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці». Станом на ранок 22 травня її підписало понад 20 тис. українців, свідчить інформація на сайті Кабміну.

В описі петиції авторка Ольга Ожогіна закликає виділити окремі вагони для чоловіків та жінок у потягах, які слідують маршрутом довше за шість годин. 

«На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі», – йдеться у тексті петиції.  

Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, із боку чоловіків. Зокрема, умисні дотики. Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків.

Дискусії щодо необхідності окремих вагонів для жінок та чоловіків виникали й раніше. 

У соцмережах користувачі підхопили обговорення цієї ідеї. За декілька днів на цю тему зʼявилося сотні дописів.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 1
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 2

Текст петиції одразу розлетівся соціальними мережами. Традиційно, з’явилися як прихильники й прихильниці петиції, так і ті, хто таку ініціативу не підтримує.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 3
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 4

Частина чоловіків зазначили, що самі часом потрапляють у некомфортні становища.  

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 5

Користувачі переважно схвально реагують на пропозицію поділу вагонів за гендером.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 6

Проте таку ініціативу підтримали не всі. До того ж деякі чоловіки відреагували доволі різко.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 7

Гостро висловив свою думку й активіст та військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 8

Днями українська співачка Аліна Паш розповіла про домагання, з якими вона зіткнулася в студентські роки. Це сталося в купе поїзда. Її сусідами тоді були «троє чоловіків напідпитку».

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 9

«Я цілком підтримую ідею жіночих купе. Це про почуття безпеки й комфорту пересування кожної з нас, а не про сегрегацію й дискримінацію. Опція, а не імператив. Аби запобігти страшному, як маємо таку можливість», – зазначила артистка.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 10

 Пост зібрав чимало коментарів.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 11
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 12

Дійсно, чимало українців вважають, що окремі вагони не вирішать проблему. Насправді існує чимало недоліків й у самого перевізника.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 13
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 14

Дехто реагує на пропозицію гендерного поділу вагонів із гумором.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 15

Проте жінки обурені таким висміюванням проблеми.

Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці фото 16

Зауважимо, що спроба створити окремі вагони для жінок та чоловіків в Укрзалізниці уже була – у 2010 році. Їх намагалася впровадити Львівська залізниця у 12 поїздах, де на цілий потяг був один «розділений» вагон. Згодом таку ж практику перейняла і Донецька залізниця.

Однак згодом від такого задуму у компанії відмовились, аргументуючи це відсутністю попиту, а також низкою й інших причин. Серед них дискримінація, а також те, що компанія не має права відмовити пасажиру у купівлі квитка в той чи інший вагон та не може ідентифікувати покупця за статтю.

До слова, окремі вагони для чоловіків і жінок у поїздах зустрічаються у кількох країнах, хоча така практика стає все менш поширеною і часто викликає дебати з погляду гендерної рівності.

Наприклад, «жіночі вагони» – для захисту жінок від домагань – можна зустріти в поїздах Індії та Індонезії, Казахстані.

Крім того, у метро Мексики, Малайзії, Бразилії, Японії курсують поїзди з вагонами тільки для жінок та дітей для забезпечення безпеки жінок, особливо в пікові години, коли поїзди переповнені. У Японії, до речі, у ці вагони дозволено заходити дітям, інвалідам та чоловікам пенсійного віку.

Нагадаємо, у 2020 році суспільство сколихнула гучна справа Анастасії Лугової, яка разом із сином поверталася до Києва із Запоріжжя потягом Маріуполь – Київ. Тоді приблизно о 3 годині ночі, жінка прокинулася від сильних ударів по голові незнайомого голого чоловіка, унаслідок яких отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми. Після побиття чоловік ще й намагався її зґвалтувати, і все це відбувалося попри те, що з Анастасією разом у купе перебував її неповнолітній син.

Ба більше, за словами жінки, їй ніхто не допоміг, а провідники не викликали поліцію та просили не писати заяву, бо нападник їхав «зайцем». Щоб жінка не зверталася до поліції, їй навіть пропонували гроші.

Або інший випадок, що вибухнув в інфополі уже наступного року. Тоді попутник відомої ілюстраторки Надії Кушнір роздягнувся та хотів, аби вона рукою перевірила, що у нього немає пупка. А коли жінка відмовилася, то у відповідь почав словесно її ображати – казав, що вона нікчема і життя у неї не складеться.

«Я розвернулася до стінки. Він закрив двері, стягнув з мене ковдру. Сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися», – розповіла Надія.

І при цьому всьому ніхто з пасажирів не підтримав жінку, лише висловлювали своє обурення шумом. Мовляв, як вона посміла кричати. 

Теги: дискримінація зґвалтування залізниця потяг

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