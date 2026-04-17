Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Чернігівщині місцеві зрізали замки на храмі після переходу до ПЦУ: священник не віддав ключі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Громада вирішила перейти з УПЦ (МП) до ПЦУ, зробивши це ще в січні
фото: «Суспільне»

У храмі місцеві жителі вже встановили нові замки

Увечері 15 квітня жителі села Безуглівка на Чернігівщині зрізали замки на дверях місцевої церкви, щоб потрапити всередину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Місцева жителька Катерина Мазур розповіла, що громада ще в січні вирішила перейти з УПЦ (МП) до Православної церкви України, однак настоятель Свято-Михайлівського храму Ярослав Соболевський не передав ключі. Тому люди викликали поліцію і в її присутності відкрили храм.

За словами місцевої жительки, процес переходу розпочався ще у вересні минулого року – тоді громада почала оформлювати необхідні документи. У січні вони отримали офіційне погодження від Чернігівської єпархії ПЦУ, а також відповідне розпорядження від начальника Чернігівської ОВА про перехід храму до ПЦУ. Втім, настоятель цього не визнав і ключів не віддав.

Сам священник, своєю чергою, заявляв, що до нього ніхто з місцевих жителів не звертався. «Як я можу віддати ключі, коли до мене ніхто не звертався? Про перехід я від вас вперше чую. Я знаю, що були збори. Громада Української православної церкви ці збори залишила. Ми вийшли з зали, тому що це все було несправедливо: робили, що попало. І залишилися такі люди, яких, мабуть, за життя в церкві не було. Голосувала громада села, а не релігійна громада», – сказав він.

Наразі, за словами місцевих, у храмі вже встановили нові замки та наводять лад. Також вони стверджують, що настоятель разом із прихильниками забрав ікони, які раніше були в церкві, замінивши їх іншими.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.

Теги: Московська церква в Україні Чернігів Українська православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua