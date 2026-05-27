Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»

Ексрозвідник, полковник СБУ Роман Червінський розкрив подробиці ліквідації ватажка проросійських бойовиків угруповання «ДНР» та командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих на прізвисько Гіві». За словами Червінського, ліквідувати бойовика допомогла студентка Київського національного університету культури і мистецтв. Про це він розповів в інтерв'ю «Українській правді», пише «Главком»

Роман Червінський розповів, що саме вона поїхала на окуповану територію Донеччини, почала спілкування з Гіві, яке потім переросло в роман, а потім їй вдалось закласти вибухівку у його кабінеті.

Михайло Толстих на прізвисько «Гіві» – один із найвідоміших ватажків проросійських бойовиків угруповання «ДНР» та командир батальйону «Сомалі», який діяв на тимчасово окупованій території Донеччини. Брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт, а також був відомий показовими знущаннями з українських військовополонених. «Гіві» був ліквідований 8 лютого 2017 року в окупованій Макіївці.

Першим завданням для дівчини, за словами полковника, було дізнатись, де мешкає бойовик. Червінський розповідає, що після ліквідації Мотороли – сепаратиста та командира угрупування «Спарта», Гіві узагалі боявся залишати свій командний пункт та спав там ж, де і проводив наради.

«Він постійно проводив час у розташуванні, це було в Горлівці, його приміщення було під охороною, усі наради проводив усередині і спав у сусідньому кабінеті. Виїжджав лише тоді, коли викликали в штаб. Тобто він дуже боявся», – каже ексрозвідник.

Також Роман Червінський розповів, що після того, як стало відомо місце проживання терориста та розташування його вікон, спочатку розглядали варіант ліквідації з сусідньої багатоповерхівки.

За його словами, під час пошуку квартири, з якої можна було б реалізувати цей план, стався витік інформації. Про це, за словами Червінського, стало зрозуміло вже після вибуху та ліквідації Гіві, коли в медіа почали з’являтися повідомлення, що його нібито ліквідували саме із сусіднього будинку.

Також Червінський зазначив, що дівчина, яка допомагала у спецоперації, діяла з патріотичних мотивів. За його словами, вона вижила і зараз із нею все добре.

Раніше Червінський заявив, що українські спецслужби планували ліквідації ватажків бойовиків «Мотороли» та «Гіві» як цілеспрямовані операції з мінімізацією ризиків для цивільного населення.

«Моторола» (Арсен Павлов) та «Гіві» (Михайло Толстих) були одними з найвідоміших командирів проросійських бойовиків на Донбасі у 2014-2017 роках. Обидва брали участь у боях проти українських сил і були причетні до воєнних злочинів.