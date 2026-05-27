Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Михайло Толстих на прізвисько «Гіві» – один із найвідоміших ватажків проросійських бойовиків угруповання «ДНР»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дівчина, яка допомагала у спецоперації, діяла з патріотичних мотивів. За словами Червінського, вона вижила і зараз із нею все добре

Ексрозвідник, полковник СБУ Роман Червінський розкрив подробиці ліквідації ватажка проросійських бойовиків угруповання «ДНР» та командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих на прізвисько Гіві». За словами Червінського, ліквідувати бойовика допомогла студентка Київського національного університету культури і мистецтв. Про це він розповів в інтерв'ю «Українській правді», пише «Главком»

Роман Червінський розповів, що саме вона поїхала на окуповану територію Донеччини, почала спілкування з Гіві, яке потім переросло в роман, а потім їй вдалось закласти вибухівку у його кабінеті.

Михайло Толстих на прізвисько «Гіві» – один із найвідоміших ватажків проросійських бойовиків угруповання «ДНР» та командир батальйону «Сомалі», який діяв на тимчасово окупованій території Донеччини.

Брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт, а також був відомий показовими знущаннями з українських військовополонених. «Гіві» був ліквідований 8 лютого 2017 року в окупованій Макіївці. 

Першим завданням для дівчини, за словами полковника, було дізнатись, де мешкає бойовик. Червінський розповідає, що після ліквідації Мотороли – сепаратиста та командира угрупування «Спарта», Гіві узагалі боявся залишати свій командний пункт та спав там ж, де і проводив наради.

«Він постійно проводив час у розташуванні, це було в Горлівці, його приміщення було під охороною, усі наради проводив усередині і спав у сусідньому кабінеті. Виїжджав лише тоді, коли викликали в штаб. Тобто він дуже боявся», – каже ексрозвідник.

Також Роман Червінський розповів, що після того, як стало відомо місце проживання терориста та розташування його вікон, спочатку розглядали варіант ліквідації з сусідньої багатоповерхівки.

За його словами, під час пошуку квартири, з якої можна було б реалізувати цей план, стався витік інформації. Про це, за словами Червінського, стало зрозуміло вже після вибуху та ліквідації Гіві, коли в медіа почали з’являтися повідомлення, що його нібито ліквідували саме із сусіднього будинку.

Також Червінський зазначив, що дівчина, яка допомагала у спецоперації, діяла з патріотичних мотивів. За його словами, вона вижила і зараз із нею все добре.

Раніше Червінський заявив, що українські спецслужби планували ліквідації ватажків бойовиків «Мотороли» та «Гіві» як цілеспрямовані операції з мінімізацією ризиків для цивільного населення.

«Моторола» (Арсен Павлов) та «Гіві» (Михайло Толстих) були одними з найвідоміших командирів проросійських бойовиків на Донбасі у 2014-2017 роках. Обидва брали участь у боях проти українських сил і були причетні до воєнних злочинів.

Читайте також:

Теги: бойовики на Донбасі СБУ «ДНР» Роман Червінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туапсе – після удару по нафтобазі
Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
30 квiтня, 12:53
Правоохоронці підозрюють олігарха в махінаціях з коштами
Коломойський отримав нову підозру
1 травня, 11:48
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК
У Житомирі СБУ затримала керівника обласного ТЦК на вимаганні грошей у бізнесмена
6 травня, 09:27
Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час спроби переправити чергового клієнта
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
7 травня, 10:54
За даними слідства, політик називав російську агресію проти України «внутрішнім громадянським конфліктом»
Підозра екснардепу Мураєву: СБУ повідомила деталі
11 травня, 12:20
СБУ затримала фігуранта схеми постачання кораблів для РФ
СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ
14 травня, 11:45
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна
Експрем’єр Пустовойтенко віддав 7 млн грн фальшивим працівникам СБУ
18 травня, 14:26
СБУ затримала агентку, яка передавала координати українських позицій РФ
Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію
25 травня, 10:18
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Коригував обстріл столиці 24 травня. СБУ затримала 18-річного російського агента
25 травня, 18:37

Суспільство

Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла
Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла
ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів
ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів
Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих
Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua