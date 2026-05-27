ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів

Генерал-майор Хижняк: «На жаль, рятувальники не безсмертні»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а ще 622 рятувальники отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків. Такі дані в інтерв'ю «Главкому» озвучив генерал-майор цивільного захисту Андрій Хижняк, розвіявши міф про нібито повну безпеку роботи працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у тилу.

Генерал-майор навів статистику втрат серед підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, яка регулярно перебуває під ворожими атаками.

«На жаль, рятувальники не безсмертні. На Полтавщині ми втратили трьох наших колег, травмовано 34. Загалом в Україні загинули 116 рятувальників, травмовано 622 рятувальника», – повідомив Андрій Хижняк.

Генерал-майор також назвав головні чинники небезпеки, з якими щодня стикаються надзвичайники під час розбору завалів та ліквідації пожеж:

Повторні обстріли: Російська армія регулярно застосовує тактику «подвійного удару», цілеспрямовано атакуючи місця, куди вже прибули екстрені служби.

Обвалення конструкцій: Пошкоджені ракетами чи дронами будівлі становлять смертельну загрозу під час пошуково-рятувальних робіт.

«Серед найрозповсюдженіших небезпек – можливі обвалення конструкцій будівель, в які влучили ворожі ракети чи дрони. На жаль, в Україні були випадки, коли рятувальники гинули внаслідок руйнування конструкцій будівлі під час гасіння пожежі», – підсумував генерал-майор Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Главком» писав, що Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій: