Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих

У навчальних центрах запроваджено оновлену програму базової загальновійськової підготовки

Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що тривалість навчання залишається стандартною – рекрути проходять підготовку протягом 51 доби. Перелік вправ майже не змінився, проте повністю переглянуто логіку викладання за принципом «від простого до складного». Курсанти щоденно відпрацьовують ключові навички до автоматизму.

Головні нововведення у програмі:

Вогнева та тактична підготовка: Вправи повторюються з поступовим ускладненням. Тактика фокусується на діях у складі малих груп.

Вправи повторюються з поступовим ускладненням. Тактика фокусується на діях у складі малих груп. Домеддопомога: У тактичній догоспітальній підготовці додалося 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих вправ.

У тактичній догоспітальній підготовці додалося 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих вправ. Протидія малим дронам: Особливу увагу приділено захисту від безпілотників. Ураження FPV-дронів відпрацьовується за допомогою систем «лазертаг» із реалізацією двосторонньої імітації вогню.

Особливу увагу приділено захисту від безпілотників. Ураження FPV-дронів відпрацьовується за допомогою систем «лазертаг» із реалізацією двосторонньої імітації вогню. Інститут менторства: За кожним взводом закріплені постійні командир та інструктор, до яких рекрути можуть звернутися з будь-яким питанням.

Окремим новаторством програми стало впровадження добровільної дофахової підготовки. На поглибленому курсі індивідуальної підготовки рекрути мають змогу факультативно опанувати найбільш затребувані на фронті напрямки:

Стрілець-оператор.

Стрілець-рятівник.

Командир малої тактичної групи.

Дофахову підготовку проходять не всі, а лише ті бійці, які пройшли попередній відбір, продемонстрували найкращі результати індивідуальної підготовки та мають високу мотивацію.

«Главком» писав, що в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.

Нагадаємо, вже з червня в Україні почнуться серйозні зміни в умовах служби та мобілізації. Першим етапом змін стане оновлення системи грошового забезпечення для військовослужбовців. Українські піхотинці почнуть отримувати значно вищі виплати, ніж зараз.