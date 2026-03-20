Помер Патріарх Філарет. Маловідомі факти, знакові цитати та роль в історії

Філарет: «Ми переможемо, тому що з нами Бог. А Бог там, де правда. А правда — на боці України»

Сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Людина-епоха, чиє ім’я назавжди закарбується в літописі боротьби за духовну незалежність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на митрополита Київської і всієї України Епіфанія.

«Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у своєму Небесному царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!», – наголосив митрополит.

Філарет, в миру Михайло Антонович Денисенко – український православний архієрей, патріарх Київський і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках. З 15 грудня 2018 року Філарет носив титул «почесний патріарх» Православної церкви України. У 2019 році отримав звання Героя України.

Зміст

Останні дні та молитва за Патріарха

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Він перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Від сина шахтаря до очільника Церкви

Михайло Денисенко народився 23 січня 1929 року в селі Благодатному Амвросіївського району на Донеччині у родині шахтаря Антона Дмитровича Денисенка та його дружини Меланії Кирилівни.

Михайло Денисенко, 1946 фото: uk.wikipedia.org

Донецька земля – українська. Якщо ви хочете дізнатися про Донбас, потрібно проїхатися не містами, не шахтами, а селами – і ви почуєте українську мову. Вона там споконвіку – з тих часів, як там оселилися люди. Патріарх Філарет

Дід Михайла загинув від Голодомору, батько Антон Денисенко в складі 103-го гвардійського стрілецького полку 34-ї гвардійської стрілецької дивізії загинув під час битви за Дніпро в бою за село Коновалова 24 вересня 1943 року, де й був похований.

Я добре пам'ятаю, що таке війна. Війна і зараз там, на Донбасі, де моя Батьківщина. Моє рідне село окуповане Росією. Я знаю, яким цінним є мир. Патріарх Філарет

Монах Філарет у своїй келії за молитвою. Троїце-Сергієва Лавра. 1950 рік фото: Патріарх Філарет, Facebook

Філарет є випускником Московської духовної семінарії, куди він потрапив після навчання в Одеській семінарії. 1 січня 1950 року, на II курсі навчання, Михайло прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета. Ще під час навчання здібний українець користувався великою довірою патріарха Алексія I (Сіманського), завдяки чому став доглядачем патріарших покоїв у Троїце-Сергієвій Лаврі. Академію в Москві він закінчує з відзнакою, що дозволило йому викладати у духовних семінаріях Саратова та Києва, а також очолювати церковні місії у Олександрії (Єгипет) та у Відні (Австрія).

Після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.

У 28 років Філарет призначений інспектором, у 29 – ректором Київської семінарії. У 31 рік став керуючим справами Українського екзархату, себто представництва Московського патріархату в Український РСР, і настоятелем Володимирського собору у Києві (єдиного у місті, де тоді проходили регулярні богослужіння за православним каноном), а за шість років – висвячений на архієпископа Київського й Галицького, а також екзарха України.

Патріарх Філарет у Володимирському соборі фото: ЕРА

Політична анафема

Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 року Філарет виступив поборником відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні.

Філарет добився від РПЦ для Української православної церкви прав незалежності й самостійності в управлінні та права широкої автономії, що не є тотожним канонічному статусу автономії, яким володіють, наприклад, Фінляндська православна церква чи Японська православна церква.

У 1992 року в порушення канонів Православної церкви, частина єпископату під орудою Московської патріархії скликали незаконні збори єпископів, який вони проголосили Харківським собором. Під час цього зібрання московський патріарх Алексій II домігся створення нової релігійної організації – РПЦ в Україні – та усунення митрополита Київського Філарета від предстоятельства в Українській православній церкві.

Після цього митрополит Філарет разом з канонічними єпископами УПЦ – єпископом Почаївським Яковом Панчуком та єпископом Львівським Андрієм Гораком – створили ієрархію УПЦ Київського патріархату, яка стала канонічною основою створення диптихіальної ПЦУ.

У 1997 році на Філарета наклали анафему. Ініціаторами цього були московська патріархія. Тобто на питання, хто наклав анафему на Філарета, відповідь однозначна – російські патріархи, які хотіли мати повні виключні права на церкву в Україні. Сам Філарет тоді зазначив, що анафема на нього має виключно політичне підґрунтя, а за політичних намірів анафеми не накладають.

«Анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів. А я нічого цього не робив. Тому претензій до мене з цього боку немає», – зазначав він.

Духовний щит під час війни

У 2013 році Філарет активно підтримував мітингувальників, які вийшли на акції протесту взимку. А під час анексії Криму, він виступив з різкою критикою президента РФ та порівняв його дії з діями Адольфа Гітлера.

Також Філарет підтримав українських захисників, які першими стали на захист держави у 2014 році на сході України. Він підкреслив, що дії сучасної Росії на Донбасі нагадали йому дії представників організації «Ісламська держава».

Особливою сторінкою діяльності Філарета є переклад Священного Писання, творінь святих отців та богослужбових текстів українською мовою. Патріарх особисто переклав або безпосередньо керував перекладами і благословив до друку понад 180 томів богослужбової, святоотцівської та духовної літератури.

Філарет під час святкувань 1030-річчя хрещення Русі / фото: ЕРА

11 жовтня 2018 року на синоді Вселенського патріархату було прийнято розгляд апеляції Філарета й анафему РПЦ було одностайно визнано недійсною, і такою, що була накладена з політичних мотивів.

Патріарх Філарет під час спілкування з «Главкомом» фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як відомо у грудні 2018 року відбувся Об’єднавчий собор УПЦ КП, УАПЦ і частина УПЦ МП об’єдналися в нову церковну організацію – ПЦУ, яка згодом отримала від Вселенського патріарха Томос про автокефалію.

Чим війна закінчиться? Нашою перемогою. У це треба твердо вірити. Немає ніякого сумніву. Бо правда з нами. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Завжди. Патріарх Філарет

Тоді Митрополит Епіфаній (Сергій Думенко) був обраний першим предстоятелем Православної церкви України. Це відбулось 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі в Софії Київській. Втім офіційна інтронізація (зведення на престол) відбулася пізніше – 3 лютого 2019 року.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ексочільнику УПЦ КП Філарету обрання Епіфанія не сподобалося. Адже на місце глави нової церкви він претендував від самого початку свого шляху.

«Порошенко обіцяв одне, а робить інше. Була домовленість не тільки з Епіфанієм та президентом, але з архієреями всіма на архієрейському соборі, що після отримання томосу я буду керувати як патріарх всередині України. А назовні [ПЦУ] буде представляти Епіфаній. І, щоб зберегти єдність, треба виконувати домовленість. А він цю домовленість порушив і керує сам! Він не тільки не допускає патріарха, але й не узгоджує своїх дій зі мною. На першому Синоді взагалі поставили питання відправити мене на спочинок!» – обурювався свого часу владика Філарет, наголосивши, що своїми діями не розколює ПЦУ, а навпаки р«обить усе, щоб зберегти Українську церкву, яку ми побудували».

Чому відпав Крим? Тимчасово, але відпав. А тому що там церква була Московська, а Українська церква Київського патріархату в Криму слабка. Чому йде війна на Донбасі, а не в Галичині? А тому, що в Галичині і православна церква, і греко-католицька церква стоять на патріотичних позиціях. І там агресору нема чого робити. А ось на сході, де панує Московський патріархат, тобто чужа церква, там сприятливі умови для нападу на цю частину України. Патріарх Філарет

Через це Філарет вирішив вийти зі складу ПЦУ і оголосив про «відновлення» УПЦ КП. Його підтримали лише два ієрархи з РФ. ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм такого рішення не визнала. Таким чином УПЦ КП стала нечисленною структурою, яка має парафію у Володимирському соборі в Києві.

Примирення заради майбутнього

Варто зазначити, що з часом Філарету та Епіфанію все ж вдалося піти на певне примирення. 5 листопада 2025 року Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у своїй резиденції зі Святійшим Патріархом Філаретом.

Попередньо Предстоятель Православної Церкви України відвідував владику Філарета у його резиденції 26 жовтня 2025 р. та особисто привітав Його Святість з нагоди 30-ліття від дня інтронізації. Блаженнійший Митрополит Епіфаній висловив вдячність Філарету за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви. Протягом зустрічі пролунали теплі спогади щодо різних етапів церковного служіння Патріарха Філарета. Також йшлося про виклики російської агресії та про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Як християни, ми повинні бути миротворцями, бо так нам заповідав Бог. Ми не повинні бажати війни. Але це не означає, що коли зло веде війну проти добра – ми маємо скласти руки, не противитися злу. Патріарх Філарет

Всі відзначили, що використання української мови в богослужінні є наріжним каменем її розвитку й утвердження, засвідчивши видатний внесок особисто Святійшого владики у цю справу. Митрополит Епіфаній наголосив, що здобутки Церкви стали міцним фундаментом, який уже не зможуть зруйнувати жодні вороги.

«Слава Богу, що ми можемо так спілкуватися. Треба виявляти любов і постійно дякувати Богові за всі Його благодіяння», – підкреслив Святійший Патріарх Філарет.

«Бог є любов. В Царстві Божому панує любов, Бог з любові сотворив світ, постраждав. Тому і ми маємо любити один одного».

На відзнаку заслуг Святійшого Патріарха Філарета у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення йому була вручена Подяка від Предстоятеля ПЦУ.

Після такої зустрічі у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі була звершена спільна молитва за перемогу України над російським агресором та настання справедливого миру, а Патріарх благословив присутніх на молитві.

Зазначимо, Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті.