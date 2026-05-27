Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

28 травня – День святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

28 травня у церковному календарі – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. З 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським і мужньо засуджував іконоборчу єресь.

Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображали. Пізніше за відстоювання іконошанування він був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений на заслання в один з палестинських монастирів, де і працював до кінця своїх днів.

Молитва дня

О, предивний і пресвітлий угоднику Божий, святителю отче наш Микито! Ти, що мужньо викривав єресі, захищав святині та стояв за правду Христову, вислухай нас, грішних і недостойних (імена), що молимося перед чесним образом твоїм. Прийди на поміч нам, заступнику наш, і виблагай у Господа Бога нашого мир, злагоду та спокій для душ наших. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від напастей, хвороб та всякого зла. Зміцни нашу віру і навчи нас ходити шляхом заповідей Господніх, як ти це робив у житті своєму. Благаємо тебе, чудотворче святий, почуй нас і не відкинь моління нашого. Допоможи нам у добрих починаннях наших, зціли немочі душевні й тілесні та сподоби нас у мирі та покаянні життя земне завершити. Аби, сподобившись твоєї святої молитви і заступництва, ми славили Отця, і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Багряний схід сонця – літо буде спекотним з великою кількістю пожеж.

Багато павутинок літає – очікуйте спекотного літа.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Якщо чути скрегіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоби вона несла добро в будинок.

