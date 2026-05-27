Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
28 травня – День святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

28 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

28 травня у церковному календарі – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського. 

Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. З 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським і мужньо засуджував іконоборчу єресь.

Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображали. Пізніше за відстоювання іконошанування він був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений на заслання в один з палестинських монастирів, де і працював до кінця своїх днів.

Молитва дня

О, предивний і пресвітлий угоднику Божий, святителю отче наш Микито! Ти, що мужньо викривав єресі, захищав святині та стояв за правду Христову, вислухай нас, грішних і недостойних (імена), що молимося перед чесним образом твоїм.

Прийди на поміч нам, заступнику наш, і виблагай у Господа Бога нашого мир, злагоду та спокій для душ наших. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від напастей, хвороб та всякого зла. Зміцни нашу віру і навчи нас ходити шляхом заповідей Господніх, як ти це робив у житті своєму.

Благаємо тебе, чудотворче святий, почуй нас і не відкинь моління нашого. Допоможи нам у добрих починаннях наших, зціли немочі душевні й тілесні та сподоби нас у мирі та покаянні життя земне завершити. Аби, сподобившись твоєї святої молитви і заступництва, ми славили Отця, і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Багряний схід сонця – літо буде спекотним з великою кількістю пожеж.
  • Багато павутинок літає – очікуйте спекотного літа.
  • Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.
  • Якщо чути скрегіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоби вона несла добро в будинок.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна сваритись.
  • Не можна бажати комусь зла.
  • Не можна думати про погане.

