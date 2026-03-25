Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення

Лариса Голуб
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув'язнення
У Чернігові винесли суворий вирок грабіжнику
Ілюстративне фото

У Чернігові засудили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння виніс пляшку горілки з одного з супермаркетів міста

Деснянський районний суд Чернігова засудив місцевого мешканця до ув'язнення за пограбування супермаркету. За крадіжку однієї пляшки алкоголю чоловік проведе за ґратами наступні сім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Деснянського районного суду.

У реєстрі судових рішень йдеться, що подія сталася 18 червня 2025 року. Обвинувачений взяв з вітрини пляшку горілки об`ємом 0,5 літра, вартістю 91 грн 58 коп. Після цього пішов на касу, але платити передумав: просто заховав пляшку горілки за пояс штанів. Після цього вийшов з магазину. У суді обвинувачений свою провину визнав частково. 

«Підійшов до стелажу з горілкою, подивився, що його ніхто не бачить та взяв пляшку. Потім постояв в черзі зі схованою пляшкою і спокійно вийшов. Хвилин п'ять погуляв поряд та повернувся в магазин сказати дружині, що піде додому. Знову спокійно вийшов з магазину, пройшов метрів п'ять та почув, що хтось кричить йому, щоб він зупинився та віддав те, що взяв», – розповів чоловік.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, за статтею «грабіжництво».

Адвокат Олексій Кінебас зауважив, що з початком повномасштабного вторгнення Верховна Рада запровадила воєнний стан, а згодом ухвалила зміни до Кримінального кодексу України, посиливши відповідальність за низку злочинів в умовах воєнного стану.

«За крадіжку в умовах воєнного стану зараз передбачена дуже велика відповідальність. Стаття Кримінального кодексу передбачає покарання від семи років позбавлення волі», – зауважив адвокат.

Попри каяття підсудного, закон у період воєнного стану не передбачає м’якшого покарання за відкрите викрадення майна. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів у Чернігівському апеляційному суді.

«Главком» писав, що у Франківському районному суді Львова почалось судове засідання у справі про вбивство народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. 

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Раніше повідомлялося, що розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія завершено. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного.

Теги: суд кримінал Чернігів

