Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів

Шаміль Лукожев: «Нині ті, хто потрапляє в полон, – здебільшого або літні люди, або дуже молоді, худі. І всі кажуть, що їх просто мобілізували й відправили «на м’ясо»

Загальний рівень підготовки російських загарбників погіршився. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев.

«На початку я служив у 503-му полку, у третьому батальйоні. У нас були люди, які брали участь у боях у Сирії, в інших місцях. Більшість – з Кавказу, а на Кавказі більшість хлопців фізично підготовлені, з дитинства займаються боротьбою, боксом, ще якимось спортом», – сказав він.

Боєць розповідає, що наразі більшість російських полонених це літні люди, або «дуже молоді, худі». «І всі кажуть, що їх просто мобілізували й відправили «на м’ясо». Видно, що вони взагалі не розуміють, куди йдуть, що роблять. Їх просто змушують іти вперед по двоє. Їх беруть у полон, вони кажуть: «Нам сказали, тут наші сидять, і нас відправили», – доповнив він.

На запитання про реакцію мешканців Росії на дії бійців Легіону «Свобода Росії» під час операцій у прикордонних районах Шаміль Лукожев відповів, що однозначно оцінити настрої людей складно. За його словами, цивільні в подібних ситуаціях здебільшого підтримують ту сторону, яка контролює територію в конкретний момент, насамперед через страх за власну безпеку.

Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

Шаміль Лукожев також зазначив, що частина людей може щиро симпатизувати Легіону, тоді як інші можуть говорити те, що, на їхню думку, допоможе уникнути небезпеки. Крім того, представник підрозділу висловив переконання, що у разі смерті диктатора Володимира Путіна значна частина населення Росії сприйняла б це позитивно або з полегшенням.

До слова, Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».