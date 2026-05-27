Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Шаміль Лукожев родом з Осетії
фото: Шаміля Лукожева
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Шаміль Лукожев: «Нині ті, хто потрапляє в полон, – здебільшого або літні люди, або дуже молоді, худі. І всі кажуть, що їх просто мобілізували й відправили «на м’ясо»

Загальний рівень підготовки російських загарбників погіршився. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев.

«На початку я служив у 503-му полку, у третьому батальйоні. У нас були люди, які брали участь у боях у Сирії, в інших місцях. Більшість – з Кавказу, а на Кавказі більшість хлопців фізично підготовлені, з дитинства займаються боротьбою, боксом, ще якимось спортом», – сказав він.

Боєць розповідає, що наразі більшість російських полонених це літні люди, або «дуже молоді, худі». «І всі кажуть, що їх просто мобілізували й відправили «на м’ясо». Видно, що вони взагалі не розуміють, куди йдуть, що роблять. Їх просто змушують іти вперед по двоє. Їх беруть у полон, вони кажуть: «Нам сказали, тут наші сидять, і нас відправили», – доповнив він.

На запитання про реакцію мешканців Росії на дії бійців Легіону «Свобода Росії» під час операцій у прикордонних районах Шаміль Лукожев відповів, що однозначно оцінити настрої людей складно. За його словами, цивільні в подібних ситуаціях здебільшого підтримують ту сторону, яка контролює територію в конкретний момент, насамперед через страх за власну безпеку.

Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

Шаміль Лукожев також зазначив, що частина людей може щиро симпатизувати Легіону, тоді як інші можуть говорити те, що, на їхню думку, допоможе уникнути небезпеки. Крім того, представник підрозділу висловив переконання, що у разі смерті диктатора Володимира Путіна значна частина населення Росії сприйняла б це позитивно або з полегшенням.

До слова, Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».

Читайте також:

Теги: окупанти росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
27 квiтня, 12:10
Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
1 травня, 19:22
Валерій Корецький пішов на службу ще до початку повномасштабного вторгнення
Герой України Валерій Корецький: Не варто чекати, що завтра все закінчиться... Інтерв’ю
5 травня, 11:30
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27
Зеленський заявив, що треба шукати формат для зустрічі із Путіним
«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
10 травня, 19:58
Українські бійці знищили ворожий дрон
У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
21 травня, 12:06
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
РФ масовано атакувала Київ
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару
14 травня, 10:02
Сирський зустрівся з головкомом Норвегії у бойових частинах на півдні
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
25 травня, 10:56

Суспільство

Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 28 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Червінський: ліквідувати Гіві допомогла студентка «університету Поплавського»
Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла
Церковний календар на червень 2026: коли відзначаємо Різдво Іоанна Хрестителя та Петра і Павла
ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів
ДСНС назвала кількість рятувальників, які загинули на місцях ворожих прильотів
Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих
Міноборони запроваджує нові правила навчання для мобілізованих

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua