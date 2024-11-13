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Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти

Ірина Бура
glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Ще 70 людей з команди фільму «Довбуш» зараз у лавах ЗСУ

П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти, а 70 зараз у лавах ЗСУ. Про це заявив український режисер Олесь Санін під час міжнародного форуму Центральної і Східної Європи «Via Carpatia» у Києві.

Як розповів режисер, який знімав фільм «Довбуш», близько 70 людей зараз служать у лавах ЗСУ. Крім того, кінокоманда зазнала і втрат. Війна забрала п’ятеро людей, які нещодавно створювали найкасовішу українську ігрову стрічку 2023 року. До того ж семеро членів команди нині вважаються зниклими безвісти.

«Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України і Сил оборони, зокрема, актори, каскадери, кінотехніки, художники, оператори. Оператор картини Сергій Михальчук зараз у ЗСУ, в розвідці, і буквально зараз він десь на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша» , – цитує Саніна «Детектор медіа».

Також режисер розповів і хороші новини. Олесь зазначає, що художниця з костюмів Гала Отенко за свої роботи виборола декілька нагород Польської кіноакадемії за останній час.

«Частина знімальної групи, прекрасна частина, виїхала зі своїми дітьми за кордон, і переважна більшість із них зараз має роботу за професією в суміжних кіноіндустріях. Гала Отенко, наша художниця з костюмів, за час війни зробила п’ять ігрових картин як художниця з костюмів у Польщі й отримала дві нагороди Польської кіноакадемії за це. Поки війна, мене запитують, який мій наступний фільм. А я кажу: мій наступний фільм – перемога», – зазначає режисер «Довбуша».

Нагадаємо, український пригодницько-історичний фільм «Довбуш» за перший вікенд – з 24 до 27 серпня – зібрав 8,7 млн гривень у кінопрокаті. 

До слова, платформа Netflix розглядає можливість створення чотирисерійної версії фільму «Довбуш». 

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Теги: війна кордон фільм Олесь Санін перемога ЗСУ

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