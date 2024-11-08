З якою метою солдатів КНДР відправили на Курщину: деталі від РНБО

Північнокорейські військові навчаються управлінню FPV-дронами в «реальних бойових умовах»

Військові з КНДР вже знаходяться поблизу лінії фронту в Курській області, де вони повинні тренуватися використовувати FPV-дрони. Про це в коментарі The Washington Post розповів голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив: у Курській області північнокорейські військові навчаються управлінню FPV-дронами в «реальних бойових умовах». Протягом трьох місяців північнокорейці замінятимуть російських солдатів. Проте, за словами Коваленка, Україна визначила місця розташування військових КНДР.

«Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати», – наголосив він.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині. Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ – «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-уде), «Єкатиринославський» (Єкатеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергіївка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.