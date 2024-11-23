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Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 23 листопада
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних, 52 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБ, понад 748 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. По Липцях та Охримівці окупанти били керованими авіабомбами.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Шість разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. Триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог 18 разів атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька. Сім атак вже відбито, ще одна триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж минулого дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. Досі триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.

Втрати окупантів склали 130 військових вбитими та 160 пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 35 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Тринадцять боєзіткнень досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 15 боєзіткнень, ворог намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. П’ять атак окупантів тривають досі. 

На Придніпровському напрямку

Чотири ворожі штурми зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів. Загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати підрозділи українських військових. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406-тої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація Генштаб озброєння ворог Покровськ Курахове Харківщина Куп'янськ Лиман Торецьк війна росія росіяни

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