Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних, 52 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБ, понад 748 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. По Липцях та Охримівці окупанти били керованими авіабомбами.

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На Куп’янському напрямку

Шість разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. Триває два боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку

Ворог 18 разів атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Триває одне боєзіткнення.

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На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька. Сім атак вже відбито, ще одна триває.

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На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж минулого дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. Досі триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.

Втрати окупантів склали 130 військових вбитими та 160 пораненими.

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На Курахівському напрямку

Нараховується 35 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Тринадцять боєзіткнень досі продовжуються.

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На Времівському напрямку

Відбулося 15 боєзіткнень, ворог намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. П’ять атак окупантів тривають досі.

На Придніпровському напрямку

Чотири ворожі штурми зазнали невдачі.

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Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів. Загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати підрозділи українських військових.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406-тої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні.