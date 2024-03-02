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На фронті загинув журналіст і волонтер Володимир Петренко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На фронті загинув журналіст і волонтер Володимир Петренко
Журналіст і волонтер Володимир Петренко загинув у боях на Куп'янському напрямку
фото: Володимир Петренко/Facebook

31-річний воїн потрапив під ворожий мінометний обстріл

У боях за Україну загинув колишній редактор житомирського видання «Полісся. Today», 31-річний Володимир Петренко. Про це повідомив Інститут Масової Інформації (ІМІ) у Facebook.

22 лютого 2024 року біля села Синьківка Купʼянського району Харківщини Володимир потрапив під російський мінометний обстріл. Йому був 31 рік.

Захисник був мобілізований у грудні 2023 року, після навчального центру потрапив на Купʼянський напрямок, служив на посаді номера обслуги механізованого відділення механізованої роти ЗСУ.

16 лютого, за тиждень до загибелі, Володимир написав на своїй сторінці у Facebook одне-єдине слово «сам».

Останній допис у Facebook загиблого захисника Володимира Петренка
Останній допис у Facebook загиблого захисника Володимира Петренка
фото: скриншот із Facebook-сторінки Володимира Петренка

Як розповіли в ІМІ, Володимир Петренко народився 21 червня 1992 року у місті Малин Житомирської області. Його мама – відома в місті журналістка Ніна Петренко.

У 2014 році здобув фах із видавничої справи та редагування. Деякий час працював кореспондентом у редакції газети «Малинські новини». Також волонтерив: допомагав дітям-сиротам, учасникам АТО/ООС, тим, хто боровся із важкою хворобою. Останні роки працював у Малинській центральній публічній бібліотеці, вів розмовний клуб «Говоримо українською». Брав активну участь у місцевих заходах, був учасником духового оркестру «Малин», із яким неодноразово виступав до останнього часу.

Захисника поховали 29 лютого у Малині.

За даними ІМІ, Володимир Петренко став 72 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, що на війні в Україні 16 лютого 2023 року загинув 22-річний француз Андреас Галоцці. Перед смертю він встиг написати прощальну записку для мами.

Теги: війна фронт військові смерть журналіст

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