На фронті загинув журналіст і волонтер Володимир Петренко

Журналіст і волонтер Володимир Петренко загинув у боях на Куп'янському напрямку

31-річний воїн потрапив під ворожий мінометний обстріл

У боях за Україну загинув колишній редактор житомирського видання «Полісся. Today», 31-річний Володимир Петренко. Про це повідомив Інститут Масової Інформації (ІМІ) у Facebook.

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22 лютого 2024 року біля села Синьківка Купʼянського району Харківщини Володимир потрапив під російський мінометний обстріл. Йому був 31 рік.

Захисник був мобілізований у грудні 2023 року, після навчального центру потрапив на Купʼянський напрямок, служив на посаді номера обслуги механізованого відділення механізованої роти ЗСУ.

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16 лютого, за тиждень до загибелі, Володимир написав на своїй сторінці у Facebook одне-єдине слово «сам».

Останній допис у Facebook загиблого захисника Володимира Петренка фото: скриншот із Facebook-сторінки Володимира Петренка

Як розповіли в ІМІ, Володимир Петренко народився 21 червня 1992 року у місті Малин Житомирської області. Його мама – відома в місті журналістка Ніна Петренко.

У 2014 році здобув фах із видавничої справи та редагування. Деякий час працював кореспондентом у редакції газети «Малинські новини». Також волонтерив: допомагав дітям-сиротам, учасникам АТО/ООС, тим, хто боровся із важкою хворобою. Останні роки працював у Малинській центральній публічній бібліотеці, вів розмовний клуб «Говоримо українською». Брав активну участь у місцевих заходах, був учасником духового оркестру «Малин», із яким неодноразово виступав до останнього часу.

Захисника поховали 29 лютого у Малині.

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За даними ІМІ, Володимир Петренко став 72 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, що на війні в Україні 16 лютого 2023 року загинув 22-річний француз Андреас Галоцці. Перед смертю він встиг написати прощальну записку для мами.