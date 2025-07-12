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Україна ремонтуватиме дороги за рахунок Європейського інвестбанку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна ремонтуватиме дороги за рахунок Європейського інвестбанку
Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури
фото: Мінрозвитку

ЄІБ виділив €134 млн на відновлення критичної інфраструктури України

На полях Міжнародної конференції з відновлення України URC-2025 у Римі було підписано фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком на суму €134 млн. Документ підписали Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури. Йдеться про ремонт та відбудову доріг, мостів і логістичних вузлів у регіонах, які зазнають підвищеного навантаження на сполучення. Особлива увага приділятиметься маршрутам, що забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України. Проєкт реалізовуватиметься у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

«€134 млн – це вклад у реальні зміни для людей. Відновлення транспортної інфраструктури означає доступ до безпеки, медицини, нормального життя. Безумовно, це й економічна стійкість країни в умовах великої війни. Дякую Європейському інвестиційному банку за сталість підтримки і глибину партнерства», – зазначив Олексій Кулеба.

Крім підписання угоди, Олексій Кулеба провів зустріч із Президенткою ЄІБ Надією Кальвіно, під час якої обговорив ключові пріоритети співпраці. Серед них:

  • Запуск додаткових житлових програм – як для відновлення багатоквартирного житла, так і для створення муніципального соціального житлового фонду.
  • Залучення фінансування для прикордонної інфраструктури.
  • Створення грантового механізму для підтримки громад, які не мають змоги залучати кредитні кошти.

ЄІБ є одним із ключових фінансових партнерів України у сфері інфраструктури, житла, енергетики та розвитку спроможності громад. Банк системно підтримує не лише реалізацію масштабних проєктів, а й розвиток інституційної експертизи на місцевому рівні.

Нагадаємо, на Міжнародній конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що збитки довкіллю від війни вже сягають €108 млрд. За її словами, відновлення є питанням не лише національної безпеки, але й безпеки всього європейського континенту. 

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Теги: дороги Європа Україна Олексій Кулеба

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