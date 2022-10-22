Росіяни скаржаться, що у Херсоні перестали приймати рублі (відео)

Рублі у Херсоні також відмовляються обмінювати на гривні

Причин рішення щодо переходу на оплату в гривнях назвати ніхто не може

У тимчасово окупованому Херсоні на тлі масової «евакуації» людей багато аптек та заправок перестали приймати російські рублі і дозволяють розплачуватися лише гривнями.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Readovka, співробітники заправок та аптек кажуть, що така вимога їм надійшла від керівництва, проте доказів цього не наводять.

«Начальник заправки теж не зміг до пуття пояснити нам, чому було прийнято таке рішення, і своєю чергою повідомив, що розпорядження надійшло йому нібито від його керівництва і знову ніяк не підтвердив свої слова», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами місцевих жителів, рублі також відмовляються обмінювати на гривні, а сам обмінний курс підняли до 1 до 2.

Водночас повідомляється також про те, що на деяких міських заправках бензин взагалі купити неможливо. Через брак палива деяким із них довелося закритися.

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.