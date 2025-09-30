Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа

Національна спілка журналістів України
glavcom.ua
Національна спілка журналістів України
google social img telegram social img facebook social img
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
Публікація в «Kyodo News» стала частиною більшої інформаційної кампанії НСЖУ про ситуацію в Україні
фото: nsju.org

Особливо вразив японських колег масштаб російських репресій проти українських медійників

Фронтові газети як джерело надії: українська журналістика в центрі уваги провідного японського агентства. «Kyodo News» – одне з найвпливовіших медіа Японії, яке постачає новини для сотень видань по всій країні та світу – опублікувало інтерв’ю з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Агентство зосередилося на унікальній ролі фронтових газет та хоробрості українських медійників.

За час повномасштабної війни НСЖУ підтримала випуск близько 30 газет у прифронтових регіонах. Коли російські удари знищують друкарні та обривають інтернет, ці видання стають єдиним джерелом перевіреної інформації для мирних жителів.

«Це дуже важливо для українців, тому що вони отримують свої рідні медіа – медіа, яким довіряють, медіа з історією», – пояснив Сергій Томіленко, який на чолі делегації НСЖУ відвідав Японію, представникам «Kyodo News».

У Херсоні та Харківській, Сумській, Донецькій області редактори створили власну систему доставки – співробітники особисто роздають газети мешканцям, коли пошта через обстріли не працює.

«Я з гордістю розповідав японцям історії відданих редакторів прифронтових газет – Анатолія Жупини («Новий День», Херсон), Світлани Карпенко («Трудова слава», Оріхів), Олександра Пасічника («Зоря», Лиман), Костянтина Григоренка («Обрії Ізюмщини», Харківщина)…» – написав Сергій Томіленко у Facebook.

Особливо вразив японських колег масштаб російських репресій проти українських медійників. Понад 25 українських журналістів досі перебувають у російському полоні.

«Росія ігнорує будь-які міжнародні конвенції», – підкреслив Сергій Томіленко в інтерв’ю. Коли українських журналістів захоплюють на окупованих територіях, з ними неможливо зв’язатися навіть через адвокатів.

Японських журналістів також зацікавила тема збереження демократичних інститутів під час війни. Як приклад ми обговорили ситуацію з антикорупційними органами влітку 2025 року, коли громадські протести змусили парламент відновити їх незалежність. «Ми хочемо бути частиною демократичного світу», – пояснив Сергій Томіленко.

Те, що провідне японське агентство, яке формує інформаційний порядок денний для мільйонів людей в Азії, присвятило таку увагу роботі українських журналістів, свідчить про міжнародне визнання хоробрості та професіоналізму українських медійників. Це особливо важливо для підтримки наших колег, які продовжують працювати в найскладніших умовах.

Публікація в «Kyodo News» стала частиною більшої інформаційної кампанії НСЖУ про ситуацію в Україні, яка охопила десятки японських медіа – від регіональних газет до національних телеканалів. Це показує, наскільки японське суспільство цікавиться долею України та цінує мужність українських журналістів.

40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа фото 1
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа фото 2

Візит делегації Національної спілки журналістів України до Японії викликав широкий резонанс у японських медіа. Понад сорок публікацій з’явилося у найрізноманітніших виданнях – від провідного національного агентства «Kyodo News» та лідируючого суспільного мовника NHK до регіональних газет віддалених префектур.

Центром кампанії стало велике інтерв’ю з головою НСЖУ, яке дало агентство «Kyodo News». Матеріал швидко підхопили столичні видання, включно з «Tokyo Shimbun» та популярні онлайн-платформи на кшталт «Yahoo News Japan».

Тема української журналістики дійшла до всіх основних регіонів японського архіпелагу – від північного Тохоку з його «Fukushima Minyu» до південного острова Кюсю з місцевими газетами на кшталт «Kumanichi Shimbun». Навіть віддалена Окінава через свою «Okinawa Times» розповіла читачам про фронтові газети України.

Тематично японських журналістів найбільше вразили дві речі: по-перше, сама ідея фронтових газет як «джерела надії» для мирного населення, і по-друге, масштаб репресій проти українських медійників з боку Росії. Практично кожна публікація згадувала про 25 полонених українських журналістів та підтримку НСЖУ тридцяти видань у прифронтових регіонах.

Така увага японських медіа до української журналістики є безпрецедентною. І через цю велику небайдужість ми продовжуємо розраховувати на міжнародну солідарність з Україною, з нами. Журналісти важливі!

Інформаційна служба НСЖУ

Джерело
Теги: ЗМІ Україна війна Японія росія журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлінська закликала українців передавати на фронт необхідне
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
31 серпня, 17:58
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
3 вересня, 11:10
Трамп анонсував дзвінок Путіну
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
5 вересня, 05:58
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
У Росії гучно
Краснодарський край атаковано безпілотниками
25 вересня, 04:39
Нинішня правляча коаліція планує скасувати обмеження за принципом «спочатку стріляй, потім питай»
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
25 вересня, 13:34
Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
28 вересня, 11:57
Урсула фон дер Ляєн обіцяє не допустити великої війни
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
21 вересня, 17:30
Андрій Іллєнко в Бахмуті, 2023 рік. Він пішов добровольцем на війну 24 лютого 2022 року. Зараз, каже, добровольців вкрай мало
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори
27 вересня, 17:15

Дайджест ЗМІ

40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
«Перемога над РФ»: як у Молдові відбулися історичні вибори
«Перемога над РФ»: як у Молдові відбулися історичні вибори
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?
ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?
Невидимий новий фронт: як звук стає зброєю війни
Невидимий новий фронт: як звук стає зброєю війни

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua