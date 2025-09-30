40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа

Публікація в «Kyodo News» стала частиною більшої інформаційної кампанії НСЖУ про ситуацію в Україні

Фронтові газети як джерело надії: українська журналістика в центрі уваги провідного японського агентства. «Kyodo News» – одне з найвпливовіших медіа Японії, яке постачає новини для сотень видань по всій країні та світу – опублікувало інтерв’ю з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Агентство зосередилося на унікальній ролі фронтових газет та хоробрості українських медійників.

За час повномасштабної війни НСЖУ підтримала випуск близько 30 газет у прифронтових регіонах. Коли російські удари знищують друкарні та обривають інтернет, ці видання стають єдиним джерелом перевіреної інформації для мирних жителів.

«Це дуже важливо для українців, тому що вони отримують свої рідні медіа – медіа, яким довіряють, медіа з історією», – пояснив Сергій Томіленко, який на чолі делегації НСЖУ відвідав Японію, представникам «Kyodo News».

У Херсоні та Харківській, Сумській, Донецькій області редактори створили власну систему доставки – співробітники особисто роздають газети мешканцям, коли пошта через обстріли не працює.

«Я з гордістю розповідав японцям історії відданих редакторів прифронтових газет – Анатолія Жупини («Новий День», Херсон), Світлани Карпенко («Трудова слава», Оріхів), Олександра Пасічника («Зоря», Лиман), Костянтина Григоренка («Обрії Ізюмщини», Харківщина)…» – написав Сергій Томіленко у Facebook.

Особливо вразив японських колег масштаб російських репресій проти українських медійників. Понад 25 українських журналістів досі перебувають у російському полоні.

«Росія ігнорує будь-які міжнародні конвенції», – підкреслив Сергій Томіленко в інтерв’ю. Коли українських журналістів захоплюють на окупованих територіях, з ними неможливо зв’язатися навіть через адвокатів.

Японських журналістів також зацікавила тема збереження демократичних інститутів під час війни. Як приклад ми обговорили ситуацію з антикорупційними органами влітку 2025 року, коли громадські протести змусили парламент відновити їх незалежність. «Ми хочемо бути частиною демократичного світу», – пояснив Сергій Томіленко.

Те, що провідне японське агентство, яке формує інформаційний порядок денний для мільйонів людей в Азії, присвятило таку увагу роботі українських журналістів, свідчить про міжнародне визнання хоробрості та професіоналізму українських медійників. Це особливо важливо для підтримки наших колег, які продовжують працювати в найскладніших умовах.

Те, що провідне японське агентство, яке формує інформаційний порядок денний для мільйонів людей в Азії, присвятило таку увагу роботі українських журналістів, свідчить про міжнародне визнання хоробрості та професіоналізму українських медійників. Це особливо важливо для підтримки наших колег, які продовжують працювати в найскладніших умовах.

Візит делегації Національної спілки журналістів України до Японії викликав широкий резонанс у японських медіа. Понад сорок публікацій з’явилося у найрізноманітніших виданнях – від провідного національного агентства «Kyodo News» та лідируючого суспільного мовника NHK до регіональних газет віддалених префектур. Центром кампанії стало велике інтерв’ю з головою НСЖУ, яке дало агентство «Kyodo News». Матеріал швидко підхопили столичні видання, включно з «Tokyo Shimbun» та популярні онлайн-платформи на кшталт «Yahoo News Japan». Тема української журналістики дійшла до всіх основних регіонів японського архіпелагу – від північного Тохоку з його «Fukushima Minyu» до південного острова Кюсю з місцевими газетами на кшталт «Kumanichi Shimbun». Навіть віддалена Окінава через свою «Okinawa Times» розповіла читачам про фронтові газети України. Тематично японських журналістів найбільше вразили дві речі: по-перше, сама ідея фронтових газет як «джерела надії» для мирного населення, і по-друге, масштаб репресій проти українських медійників з боку Росії. Практично кожна публікація згадувала про 25 полонених українських журналістів та підтримку НСЖУ тридцяти видань у прифронтових регіонах. Така увага японських медіа до української журналістики є безпрецедентною. І через цю велику небайдужість ми продовжуємо розраховувати на міжнародну солідарність з Україною, з нами. Журналісти важливі!

