Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
Берлінська закликала українців передавати на фронт необхідне
Волонтерка закликала українців доносити правду про події в нашій державі західним журналістам

Найближчими днями російські війська, ймовірно, можуть піти в серйозний наступ. Як інформує «Главком», про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

«Є інформація, що росіяни на днях підуть в серйозний наступ. Що це означає для нас? Все як завжди – зберігати спокій і ще більше в найближчі тижні помагати фронту. Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок», – пише волонтерка.

Вона закликала українців доносити правду про події в нашій державі західним журналістам.

«Розказуйте людські історії, що зробила війна, пояснюйте на конкретних прикладах що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку – Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде – вони наступні», – підсумувала Берлінська.

Раніше повідомлялося, що, за даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат. 

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

