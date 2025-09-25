Головна Світ Політика
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
Нинішня правляча коаліція планує скасувати обмеження за принципом «спочатку стріляй, потім питай»
фото: Agencja Wyborcza.pl

Польща готується змінити закони, аби відкрити можливість збивати російські дрони над Україною та Білоруссю без дозволу НАТО та ЄС

Польща готується змінити свій закон про військове розгортання, щоб надати своїм військовим право збивати російські дрони над Україною та Білоруссю без попереднього схвалення НАТО чи ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Проєкт закону, поданий міністерством оборони в червні, як очікується, буде розглянуто в прискореному порядку. Ці зміни мають на меті повернути Польщі повноваження швидкого реагування, які були обмежені попередньою редакцією закону від 2022 року.

У 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення Росії, уряд PiS вніс зміни, що зобов'язували Польщу отримувати схвалення від НАТО, ЄС та іноземної країни для розгортання військ. Комісія з розслідування російського впливу пізніше розкритикувала це рішення, заявивши, що воно позбавило Варшаву права самостійно діяти проти безпілотників, які перетинають кордон з України чи Білорусі.

Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом «спочатку стріляй, потім питай», щоб надати військовим більше гнучкості у реагуванні на загрози.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми приймемо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею – про це не може бути й мови. Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком зрозумілими, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic – але без будь-якого порушення, оскільки це не наші територіальні води – потрібно добре подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту», – сказав Дональд Туск.

Туск заявив, що йому також потрібно бути впевненим, що Польща не залишиться наодинці, якщо конфлікт почне загострюватися.

