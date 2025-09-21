Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни

У світі зростає рівень ворожості одних держав до інших

Попри усі заяви алармістів, які стверджують, що світ нібито рухається до Третьої світової війни, насправді це далеко не так. Хоча нинішній час, безумовно, дуже небезпечний. Як повідомляє «Главком», про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню Le Soir.

«Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості», – запевнила вона.

Водночас фон дер Ляєн додала, що у світі зростає рівень ворожості одних держав до інших. На тлі цього Європа повинна вжити заходів для «забезпечення демократії, процвітання і миру».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни.

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – сказав він.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.