Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих

Після нічної атаки на столицю триває розбір завалів у Солом'янському районі

Внаслідок ворожого обстрілу Києва загинуло чотири людини, а кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Як зазначає Кличко, найбільш складна ситуація зберігається у Солом'янському районі, де російські уламки пошкодили житловий будинок.

«У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали», – повідомив Кличко.

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають і на інших локаціях у різних районах столиці, де було зафіксовано пошкодження інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, однією з найбільш пошкоджених адрес у столиці після нічної атаки росіян стала вулиця Гарматна. Таку заяву зробив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Ткаченка.

«Одна з найбільш постраждалих локацій – Гарматна, 30. Штаб поруч – вже активно працює, людям надають всю необхідну допомогу. Також ми оперативно відновлюємо комунікації», – зазначив Тимур Ткаченко. Він уточнив, що комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку: «З першого по третій підʼїзд оперативно відновили воду та світло».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.