Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Підозрюваний у вбивстві державного діяча «розколовся» і розповів слідству деталі злочину

Галицький районний суд Львова арештував металевий предмет, схожий на пістолет, який слідство визнало речовим доказом у справі про вбивство колишнього Голови Верховної Ради і нардепа Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

На цю річ правоохоронці натрапили 4 вересня під час огляду дна озера «Лісове», що на вулиці Винниця у Львові. Металевий предмет, зовні схожий на пістолет, мав сліди корозії.

За даними досудового розслідування, 30 серпня підозрюваний у вбивстві Парубія, 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков випустив вісім куль із пістолета Макарова калібру 9х18 мм по тулубу народного депутата. У результаті Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Під час допиту Сцельніков розповів, як позбавився від знаряддя вбивства. Зокрема, спустився вниз до озера «Лісне», де викинув у розібраному стані пістолет (затвор від’єднав від рами) та глушник.

Крім того, залишаючи місце злочину, підозрюваний викинув посвідчення водія на повороті вулиці Винниця, де розміщені бетонні блоки. Що цікаво: документ було видано на інше ім’я, яким прикривався Михайло Сцельніков.

Також слідство з’ясувало, що для підготовки вбивства Андрія Парубія, підозрюваний заздалегідь купив автомобіль «ВАЗ 2108», електровелосипед, каску та рюкзак служби доставки Glovo.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Також підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Теги: росія Андрій Парубій війна Львів вбивство пістолет підозра

