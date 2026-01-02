Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?

Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році

Боротьба за технологічне домінування між США та Китаєм, ймовірно, триватиме й у 2026 році

У 2025 році світова економіка пережила вихор викликів, зокрема гострі торговельні конфлікти, нерівномірне, але помірне зростання, а також дедалі більше занепокоєння щодо підвищеної інфляції та боргового навантаження в багатьох регіонах світу. Очікується, що з багатьма з цих проблем світ стикатиметься і у 2026 році.

За оцінками Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), глобальне зростання помірно сповільниться з 3,2 відсотка у 2025 році до 2,9 відсотка у 2026 році. Організація, що об'єднує 38 найрозвинутіших економік світу, вважає, що світова економіка цього року показала стійкість, втім залишається вразливою.

Президент США Дональд Трамп у квітні шокував світ, запровадивши новий режим митних тарифів, спрямований на зміну світових торговельних потоків та скорочення великого дефіциту бюджету США. Цей крок спричинив турбулентність на ринках, невизначеність у бізнесі та коригування ланцюгів поставок.

Відтоді Вашингтон уклав угоди з багатьма своїми торговельними партнерами. Втім, середній митний тариф США зріс з 2,5 відсотка на момент повернення Трампа до Білого дому в січні до 17,9 відсотка – найвищого показника з 1934 року, згідно з розрахунками Бюджетної лабораторії Єльського університету.

Тарифна напруженість між США та Китаєм збережеться

Очікується, що Верховний суд США наступного року ухвалить рішення щодо того, чи може президент обійти Конгрес США для запровадження митних тарифів, посилаючись на надзвичайний стан у країні. Багато спостерігачів очікують, що Верховний суд підтвердить висновки судів нижчої інстанції про те, що тарифи Трампа є незаконними.

Однак навіть якщо тарифи будуть скасовані у судовому порядку, адміністрація Трампа може вдатися до інших правових засобів для повторного запровадження деяких мит. Отже, митні тарифи, імовірно, залишатимуться основним питанням у 2026 році.

Торговельні суперечки між США та Китаєм, двома провідними економіками світу, також, ймовірно, збережуться. Напруженість дещо зменшилася після зустрічі Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в жовтні, коли вони домовилися про 12-місячне перемир'я у своїй торговельній війні.

Торговельна угода між США та Китаєм «схожа на припинення вогню, а не на довготривалу мирну угоду, яка поклала би край торговельній війні між США та Китаєм», сказав DW Раджив Бісвас, виконавчий директор компанії з аналізу ризиків Asia Pacific Economics.

«США та Китай залишаються в стані геостратегічної конкуренції, яка посилює суперництво в ключових сферах, таких як оборонні технології та передові галузі виробництва, такі як штучний інтелект (ШІ), квантові обчислення та робототехніка», – зазначив він.

Боротьба за технологічне домінування між США та Китаєм, ймовірно, триватиме й наступного року, наголосив Бісвас. Зокрема, «збільшиться використання тарифів, санкцій та інших економічних заходів у ключових сферах технологічної конкуренції, таких як передове оборонне обладнання, чіпи штучного інтелекту, квантові обчислення та робототехніка», вважає він.

Торговельний дисбаланс між Китаєм та рештою країн

Втім, очікується, що у 2026 році економіка Китаю залишатиметься стійкою, зростаючи приблизно на п'ять відсотків, що відповідає нещодавнім цілям уряду. Однак зберігатимуться і глибинні структурні проблеми країни, такі як «демографічне старіння, зниження граничної продуктивності капіталу та надлишкові потужності у багатьох галузях промисловості, таких як металургія, суднобудування та хімічна промисловість», сказав Бісвас.

Як зазначив Ніл Ширінг, головний економіст лондонської Capital Economics, модель зростання Китаю «і далі надає пріоритет пропозиції над попитом, що призводить до хронічного надлишку потужностей та постійно низьких споживчих витрат».

Щоб вирішити ці проблеми, китайські лідери нещодавно пообіцяли, серед інших заходів, стимулювати внутрішнє споживання та стабілізувати величезний і проблемний ринок нерухомості.

«Політики обіцяють вирішити проблему, але дисбаланс залишатиметься визначальною рисою економіки Китаю у 2026 році», – зазначив Ширінг.

Алісія Гарсія-Ерреро, головна економістка французького інвестиційного банку Natixis в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, вважає, що митні тарифи Трампа у 2026 році сильніше вдарять по країнах Азії. В розмові з DW вона пояснила це тривалою геополітичною напруженістю, зростаючою фрагментацією торгівлі та відсутністю подальшої регіональної інтеграції, яка б компенсувала мита.

Інфляція та зростання держборгу країн

Тим часом інфляція залишається підвищеною в багатьох частинах світу, зокрема в США та Єврозоні, частково через мита. Подальше посилення торговельних бар'єрів або перебої у ланцюгах поставок можуть прискорити зростання цін, що створить дилему для центральних банків щодо того, чи підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією, чи залишати їх низькими, щоб підтримувати зростання. Підвищення процентних ставок може погано вплинути на зростання та спричинити різке збільшення витрат на обслуговування держборгу в країнах з великим боргом та фінансовою вразливістю. Багато країн Єврозони, як-от Франція, особливо вразливі, оскільки їхні уряди намагаються провести непопулярні скорочення видатків, щоб стримати дефіцит бюджету та зростання боргу.

«Фіскальні труднощі, які подекуди викликали занепокоєння в інвесторів цього року, продовжуватимуть переслідувати ринки у 2026 році. Наразі загальновизнано, що державні фінанси кількох провідних розвинених економік перебувають на нестійкому шляху», – наголошує Ширінг.

Очікується, що економіка Німеччини, найбільша в ЄС, яка усе ще намагається вийти з тривалого спаду, отримає поштовх наступного року завдяки збільшенню державних видатків на оборону та інфраструктуру.

Але настрої німецького бізнесу залишаються похмурими. Провідні економічні інститути нещодавно знизили свої прогнози зростання на 2026 рік. До прикладу, мюнхенський інститут ifo зараз прогнозує зростання лише на 0,8 відсотка наступного року порівняно з 1,3 відсотка у попередньому прогнозі.

Втім, уряд Німеччини налаштований оптимістичніше, очікуючи зростання на 1,3 відсотка у 2026 році.

Що буде, якщо ринок ШІ лусне?

Бум штучного інтелекту (ШІ), як очікується, продовжиться і наступного року. Великі американські технологічні компанії виділили сотні мільярдів доларів на розбудову та розширення інфраструктури ШІ, як-от дата-центрів.

Прогнозується, що ці інвестиції суттєво сприятимуть зростанню ВВП США порівняно з іншими регіонами світу, зважаючи на низький рівень видатків в інших країнах.

Але інвестори дедалі більше нервують через високі оцінки вартості американських технологічних компаній, оскільки досі невідомо, чи будуть величезні видатки на інфраструктуру ШІ зрештою прибутковими. Дехто побоюється, що це стало бульбашкою, яка може луснути та спричинити обвал ринку.

Як зазначила в розмові з DW Гарсія-Ерреро, «революція ШІ є структурною», і що технологічна трансформація та впровадження продовжаться у 2026 році. Однак вона застерегла, що якщо бульбашка акцій ШІ лусне, а видатки різко впадуть, то економіка США та домогосподарства зазнають великого удару, що, ймовірно, занурить найбільшу економіку світу в рецесію та сповільнить глобальне зростання.

Шрінівас Мазумдару