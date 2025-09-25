Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Краснодарський край атаковано безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Краснодарський край атаковано безпілотниками
У Росії гучно
скріншот з відео

Ймовірно, у Білоріченську був в атакований ТОВ «ЄвроХім-Білореченські міндобрива»

У ніч на 25 вересня у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії пролунало щонайменше шість вибухів, інформує «Главком».

Місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи, починаючи з 02:30 ночі. На околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі, і очевидці припускали, що працює протиповітряна оборона.

У мережі пишуть, що у Білоріченську був в атакований ТОВ «ЄвроХім-Білореченські міндобрива».

Відомо, що російська влада оголосила про загрозу безпілотної небезпеки в Краснодарі та Туапсе та закликала місцевих жителів залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з інформацією, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.

Ці два термінали є ключовими для світового ринку, оскільки через них Росія та Казахстан експортують понад два млн барелів нафти щодня.

До слова, російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер самого Новоросійська Андрій Кравченко завили спершу про відбиття атаки безекіпажних катерів. Проте згодом у повітрі почали лунати вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав подію «жахливою атакою з боку київського режиму» та повідомив, що відбиття атаки досі триває. 

Нагадаємо, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«Кузьмичі-1» – це проміжна нафтоперекачувальна станція, що належить АТ «Транснєфть – Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області. Далі нафта йде через Кузьмичі в напрямку на Куйбишев – Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).

Теги: вибух росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

І в 90-х, і в нульових, Захід не претендував на те, щоб якось обмежувати вплив Росії у регіоні
Ось така нова Ялта-2
26 серпня, 15:25
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
«Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності
Трамп повідомив, що США і РФ обговорюють обмеження ядерної зброї
25 серпня, 20:31
Глава МВС Болгарії не довіряє офіційним заявам Кремля
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
2 вересня, 02:50
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
16 вересня, 08:58
Причини підриву та деталі щодо осіб, які постраждали, наразі встановлюються
У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі
13 вересня, 21:58
Пол Йонсон: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення»
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
23 вересня, 13:15
На думку аналітиків, політичні виклики для безпілотної зони, встановленої НАТО, залишаються значними
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times
17 вересня, 07:59
Без станції нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
Вчора, 11:16

Соціум

Краснодарський край атаковано безпілотниками
Краснодарський край атаковано безпілотниками
Аеропорт в Данії закрили через дрони
Аеропорт в Данії закрили через дрони
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua