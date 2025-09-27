Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори

Андрій Іллєнко в Бахмуті, 2023 рік. Він пішов добровольцем на війну 24 лютого 2022 року. Зараз, каже, добровольців вкрай мало

Андрій Іллєнко: «Ті, хто міряють рейтинги, готують штаби, – безумці, які фатально не розуміють реалій»

Партія «Свобода» не думає про вибори, вона воює – починаючи від голови та майже всього керівного складу і закінчуючи більшістю членства – чоловіків призовного віку і окремих жінок теж. А ті, хто не у війську, присвячують себе підтримці армії, волонтерству. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів політик, ексдепутат-свободівець, а нині офіцер піхотного батальйону Андрій Іллєнко.

«Сьогодні війна – це і є політика. Як казав Клаузевіц, війна – це політика, яка ведеться іншими засобами. Тобто зараз ми займаємося макрополітикою – війною. А ті, хто у тилу займаються мікрополітикою – оці всі листівки, виборчі гасла, рейтинги, підготовка штабів, – це безумці, які фатально не розуміють реалій, в яких ми знаходимося», – заявив політик-фронтовик.

За словами Іллєнка, у нинішніх реаліях він із повагою ставиться до такої ланки політиків, як мери міст, депутати місцевого самоврядування, які волонтерять, спрямовують бойовим підрозділам велетенські кошти з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування.

Раніше Зеленський казав, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу».

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповідав, що парламент працює над підготовкою до виборів. Перед депутатами стоять питання, як голосувати військовим та українцям за кордоном тощо.