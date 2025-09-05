Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч

Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони цієї ночі

Ударні дрони атакували Дніпро, речник Путіна зробив заяву про гарантії безпеки, дрони атакували Рязанський НПЗ, в окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа, Трамп анонсував дзвінок Путіну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Дніпро

У ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту.

Зазначається, що більше 20 «шахедів» атакували Дніпро. У місті та на околицях було чутно дуже гучні вибухи, а після них почалися пожежі. Місцеві пабліки пишуть, що зафіксовано влучання на різних локаціях.

Влада наразі не коментувала обстріл.

Заява Пєскова

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.

За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України «можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин». Пєсков каже, що ці гарантії мають бути реальними і взаємними.

Також прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України у вигляді розміщення іноземних військ. За його словами, це буде неприйнятно для Росії, оскільки іноземні війська не можуть виступати як гарантії безпеки для України.

Вибухи в Росії та в окупованому Луганську

У ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони. На території підприємства виникла пожежа.

Луганськ

В окупованому Луганську сталося кілька вибухів на одному з промислових підприємств міста, після яких почалася масштабна пожежа. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів

Місцеві пабліки поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо, а на підприємстві пожежа тільки набирає обертів.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну.

Репортер запитав американського президента Дональда Трампа, чи планує він поговорити з Володимиром Путіним найближчим часом, оскільки 4 вересня Трамп мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідер США сказав: «Так, я буду. У нас дуже хороший діалог».