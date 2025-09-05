Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
Трамп анонсував дзвінок Путіну
фото: Білий дім

Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони цієї ночі

Ударні дрони атакували Дніпро, речник Путіна зробив заяву про гарантії безпеки, дрони атакували Рязанський НПЗ, в окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа, Трамп анонсував дзвінок Путіну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Дніпро

У ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту.

Зазначається, що більше 20 «шахедів» атакували Дніпро. У місті та на околицях було чутно дуже гучні вибухи, а після них почалися пожежі. Місцеві пабліки пишуть, що зафіксовано влучання на різних локаціях.

Влада наразі не коментувала обстріл. 

Заява Пєскова

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.

За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України «можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин». Пєсков каже, що ці гарантії мають бути реальними і взаємними.

Також прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України у вигляді розміщення іноземних військ. За його словами, це буде неприйнятно для Росії, оскільки іноземні війська не можуть виступати як гарантії безпеки для України.

Вибухи в Росії та в окупованому Луганську

У ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони. На території підприємства виникла пожежа.

Луганськ

В окупованому Луганську сталося кілька вибухів на одному з промислових підприємств міста, після яких почалася масштабна пожежа. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів

Місцеві пабліки поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо, а на підприємстві пожежа тільки набирає обертів.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну.

Репортер запитав американського президента Дональда Трампа, чи планує він поговорити з Володимиром Путіним найближчим часом, оскільки 4 вересня Трамп мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідер США сказав: «Так, я буду. У нас дуже хороший діалог».

Теги: пожежа росія окупанти Дональд Трамп Дніпро завод прессекретар відео Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На НПЗ вирує пожежа
Рязанський НПЗ опинився під атакою БпЛА (фото)
Сьогодні, 02:33
Туриска не знала про одне правило і потрапила у неприємності у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
19 серпня, 11:19
Трамп розповів про список полонених українців, який отримав з рук Путіна
Трамп розповів, який документ дав йому Путін
16 серпня, 11:03
Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій
Путін відкрив можливість повернення американських інвесторів у проєкт «Сахалін-1»
16 серпня, 04:16
Путін цинічно відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних (відео)
Путін цинічно відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних (відео)
15 серпня, 22:45
Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
14 серпня, 13:02
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
12 серпня, 20:13
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
12 серпня, 06:44
Ситуація на фронті 5 серпня
Лінія фронту станом на 5 серпня 2025. Зведення Генштабу
5 серпня, 22:25

Події в Україні

Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
21K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
8042
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
5276
Перевізник Ryanair припиняє польоти майже до 40 аеропортів Іспанії: причина

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua