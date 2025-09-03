Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
фото: milinfolive/Telegram

У 2000 році Івашечкін став першим головним конструктором Sukhoi Superjet 100

Помер конструктор штурмовика Су-25 та літака Sukhoi Superjet 100 Юрій Івашечкін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Головний конструктор Су-25 помер на 92-му році життя. Інших подробиць не повідомляється.

Івашечкін працював в Дослідно-конструкторському бюро Сухого в період з 1980 до 1985 року, був головним конструктором. Крім створення Су-25, авіаконструктор брав участь у розробці винищувачів-перехоплювачів Су-9 і Су-15, а також у створенні розвідувального бомбардувальника-ракетноносця Т-4. У 2000 році Івашечкін став першим головним конструктором Sukhoi Superjet 100.

Нагадаємо, що реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 став першим лайнером з часів СРСР, сконструйованим і побудованим в Росії. Експлуатувати літак на авіалініях почали з квітня 2011 року.

Перша авіакатастрофа російського літака з людськими жертвами трапилась в Індонезії. 9 травня 2012 року SSJ 100 з 45 особами на борту через 25 хвилин після вильоту з Джакарти в умовах хмарності врізався в гору Салак (острів Ява). Перша ж аварійна ситуація Sukhoi Superjet 100 сталась у грудні 2011 року. Тоді російський літак не зміг злетіти в аеропорту Мінська.

Потім відбулись ще дві аварії в Шереметьєво – російський літак повернувся в аеропорт після зльоту. Влітку 2013 року російський літак приземлився в Ісландії без шасі «на черево». 5 грудня 2013 року трапилось два інциденти з «Суперджетом».

Детальніше про низку аварійних ситуацій з Sukhoi Superjet 100 читайте у метаріалі «Главкома» «Гордість російського авіабудування. Superjet 100: хронологія катастроф».

До слова, у Москві у віці 58 років після важкої хвороби помер Кирило Вишинський – пропагандист, який раніше очолював в Україні філіал російського державного медіа «РИА Новости». Він мав українське громадянство і був обвинувачений у державній зраді.

Читайте також:

Теги: росія росіяни смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехія засуджує злочинні дії Російської Федерації
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
Вчора, 20:52
Росіянки оригінально готуються до чемпіонату світу з боротьби
Жіноча збірна Росії з боротьби провела фотосесію на тлі портрета Путіна
27 серпня, 16:35
Каллас підтвердила, що робота над санкціями триває
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
19 серпня, 21:21
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 серпня, 07:17
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа
11 серпня, 19:15
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
10 серпня, 08:23
Українську журналістку Вікторію Рощину затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до ізолятора у Таганрозі
Начальник СІЗО, де катували українську журналістку, отримав підозру за статтею про воєнні злочини
7 серпня, 10:19
Минулого сезону Жорже Кошта був призначений директором з професійного футболу в «Порту».
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
6 серпня, 09:43
Туреччина передусім захищає власні інтереси
Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла
4 серпня, 12:33

Соціум

У Туреччині перекинувся автобус: десятки постраждалих
У Туреччині перекинувся автобус: десятки постраждалих
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
Недооцінене європейське місто дозволяє відвідати три країни за один день  
Недооцінене європейське місто дозволяє відвідати три країни за один день  
Терорист Гіркін закликав кремлівську пропаганду терміново сховати «мерзенне чудовисько» Януковича
Терорист Гіркін закликав кремлівську пропаганду терміново сховати «мерзенне чудовисько» Януковича
Пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної операції США – BBC
Пошуки «Титаніка» були прикриттям для надсекретної операції США – BBC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
8674
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
6216
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2932
Фальшива драма кілера Парубія
2658
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua