Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet

У 2000 році Івашечкін став першим головним конструктором Sukhoi Superjet 100

Помер конструктор штурмовика Су-25 та літака Sukhoi Superjet 100 Юрій Івашечкін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Головний конструктор Су-25 помер на 92-му році життя. Інших подробиць не повідомляється.

Івашечкін працював в Дослідно-конструкторському бюро Сухого в період з 1980 до 1985 року, був головним конструктором. Крім створення Су-25, авіаконструктор брав участь у розробці винищувачів-перехоплювачів Су-9 і Су-15, а також у створенні розвідувального бомбардувальника-ракетноносця Т-4. У 2000 році Івашечкін став першим головним конструктором Sukhoi Superjet 100.

Нагадаємо, що реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 став першим лайнером з часів СРСР, сконструйованим і побудованим в Росії. Експлуатувати літак на авіалініях почали з квітня 2011 року.

Перша авіакатастрофа російського літака з людськими жертвами трапилась в Індонезії. 9 травня 2012 року SSJ 100 з 45 особами на борту через 25 хвилин після вильоту з Джакарти в умовах хмарності врізався в гору Салак (острів Ява). Перша ж аварійна ситуація Sukhoi Superjet 100 сталась у грудні 2011 року. Тоді російський літак не зміг злетіти в аеропорту Мінська.

Потім відбулись ще дві аварії в Шереметьєво – російський літак повернувся в аеропорт після зльоту. Влітку 2013 року російський літак приземлився в Ісландії без шасі «на черево». 5 грудня 2013 року трапилось два інциденти з «Суперджетом».

Детальніше про низку аварійних ситуацій з Sukhoi Superjet 100 читайте у метаріалі «Главкома» «Гордість російського авіабудування. Superjet 100: хронологія катастроф».

