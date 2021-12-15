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    Більшість українців досі читають книги російською мовою

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    Найпопулярнішою відповіддю щодо бар&rsquo;єрів для читання книжок є &laquo;нестача часу&raquo; - Більшість українців досі читають книги російською мовою
    Найпопулярнішою відповіддю щодо бар’єрів для читання книжок є «нестача часу»
    фото з відкритих джерел

    При виборі книжки найчастіше обирають детективи, класику та фентезі

    В Україні 59% дорослого населення (від 18 років) читають книги, однак більшість російською мовою (83%), українською – 53%, англійською – 9%. Про це свідчать дані дослідження «Типологія читачів серед міського населення України» компанії Gradus Research.

    Серед читачів виділяють три підгрупи: гедоністи, фанлавери та вимушені читачі. До групи нечитачів (41%) теж входять три підгрупи: прагнуть читати (16%), байдужі до читання (14%) та закриті до читання (11%).

    Ставлення українців до читання

    Ставлення українців до читання

    Дослідження показує, що за останні три місяці слухали та читали книжки 60% українців (проти 40%, які не читали та не слухали). За ці три місяці респонденти найчастіше читали книги в друкованому форматі (72%), однак користувалися й електронними (61%) та аудіокнигами (34%).

    Зазвичай, як показує дослідження, українці читають, щоб відпочити (57%), відволіктися (47%), розширити світогляд (45%) та для самоосвіти (44%).

    Цілі читання

    Цілі читання

    При виборі книжки респонденти найчастіше звертають увагу на жанр (42%), найпопулярніші – детективи (51% назвав «жанром, який зазвичай читають», а 32% – «улюбленим жанром»), фантастика та фентезі (47% і 31%), класика (37% і 16%).

    Улюблені жанри літератури

    Улюблені жанри літератури

    Окрім жанру, також обирають за тематикою (33%), авторами (30%) та рекомендаціями знайомих (29%).

    Фактори вибору книжок

    Фактори вибору книжок

    Найпопулярнішою відповіддю щодо бар’єрів для читання книжок є «нестача часу», про це каже половина респондентів; 23% зізнаються, що не люблять читати.

    Чому українці не читають

    Чому українці не читають

    Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 29-31 жовтня. Розмір вибірки: 2039 респондентів.

    Нагадаємо, в Україні стартував перший Національний тиждень читання.

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    Джерело: Детектор медіа

    Теги: книги статистика українці населення
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    Більшість українців досі читають книги російською мовою