Більшість українців досі читають книги російською мовою

При виборі книжки найчастіше обирають детективи, класику та фентезі

В Україні 59% дорослого населення (від 18 років) читають книги, однак більшість російською мовою (83%), українською – 53%, англійською – 9%. Про це свідчать дані дослідження «Типологія читачів серед міського населення України» компанії Gradus Research.

Серед читачів виділяють три підгрупи: гедоністи, фанлавери та вимушені читачі. До групи нечитачів (41%) теж входять три підгрупи: прагнуть читати (16%), байдужі до читання (14%) та закриті до читання (11%).

Ставлення українців до читання

Дослідження показує, що за останні три місяці слухали та читали книжки 60% українців (проти 40%, які не читали та не слухали). За ці три місяці респонденти найчастіше читали книги в друкованому форматі (72%), однак користувалися й електронними (61%) та аудіокнигами (34%).

Зазвичай, як показує дослідження, українці читають, щоб відпочити (57%), відволіктися (47%), розширити світогляд (45%) та для самоосвіти (44%).

Цілі читання

При виборі книжки респонденти найчастіше звертають увагу на жанр (42%), найпопулярніші – детективи (51% назвав «жанром, який зазвичай читають», а 32% – «улюбленим жанром»), фантастика та фентезі (47% і 31%), класика (37% і 16%).

Улюблені жанри літератури

Окрім жанру, також обирають за тематикою (33%), авторами (30%) та рекомендаціями знайомих (29%).

Фактори вибору книжок

Найпопулярнішою відповіддю щодо бар’єрів для читання книжок є «нестача часу», про це каже половина респондентів; 23% зізнаються, що не люблять читати.

Чому українці не читають

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 29-31 жовтня. Розмір вибірки: 2039 респондентів.

Джерело: Детектор медіа