України бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян і білорусів

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 7 до 13 травня у Досі

Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу. Про це повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва.

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Рішення української команди пов'язане з допуском на змагання атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн. І одразу після цього опублікувала заявку «Індивідуальних нейтральних атлетів» – у списку з 20 дзюдоїстів виявилися як представники Росії, так і Білорусі.

Головний тренер збірної України Віталій Дуброва у коментарі «Суспільному Спорт» наголосив: збірна бойкотує чемпіонат світу саме через допуск російських та білоруських дзюдоїстів.

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«Ми на завтра готуємо офіційну заяву, бо сьогодні неділя, і вона не матиме такого розголосу. А завтра на ранок опублікуємо, і президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 та 5 травня відбудеться світовий конгрес. Він буде там і готує промову, намагатимемось боротися. Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки «некрасиво», м'яко кажучи», – заявив Дуброва.

Нагадаємо, чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 7 до 13 травня у Досі. Крім медалей, спортсмени боротимуться за здобуття очок, які будуть йти в олімпійський рейтинг – саме він визначатиме відбір на Олімпіаду-2024 у кожній ваговій категорії.