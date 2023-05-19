Вінничанин здобув бронзу Чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху

Антон Слушний поповнив медальну скарбничку бронзою

Антон Слушний із Вінниччини виборов бронзу на Чемпіонаті Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спортсмен отримав три перемоги із чотирьох сутичок.

«Наш дзюдоїст виступив у складі української команди і боровся у ваговій категорії понад 100 кілограмів», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Антон Слушний є вихованцем регіонального центру «Інваспорт» та займається дзюдо вже 13 років. До того ж хлопець є Майстром спорту Міжнародного класу.

«Антон важко перехворів на коронавірус (70% ураження легень). Попри недугу він відновив форму та продовжує тренуватися і підіймати прапор України на міжнародних змаганнях», – розповідає тренер Микола Костенко.

Нагадаємо, що у Чемпіонаті Європи з дзюдо серед спортсменів із вадами слуху брали участь 12 країн. За два Україна здобула 20 нагород.

Читайте також: Україна пропустить чемпіонат з тхеквондо через допуск росіян і білорусів