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Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему

Надія Клочко
glavcom.ua
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
Михайло Подоляк вважає, що колаборанти серед представників УПЦ МП повинні отримати покарання
фото з відкритих джерел

Банкова закликає напрацювати законопроєкт щодо діяльності Московської церкви в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату. Про це Подоляк сказав у інтерв'ю «НВ». 

Подоляк зауважив, що необхідно «розмежувати все, що стосується Росії в Україні», а всі п’яті колони «мають згоріти в цій війні повністю». Пропагандистів Кремля, як наголосив представник Банкової, не повинно бути в Україні незалежно від того, чи це політика, чи це релігія, чи це медіа.

«Питання процедурне і дуже важливе. Депутати мають напрацювати аргументований законопроєкт, який буде чітко фіксувати, що має відбуватися з УПЦ в Україні. Всі акценти мають бути розставлені правильно, всі аргументи мають бути сказані», – сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента наголосив, що «все має бути чітко відпрацьовано».

«Має бути зрозумілий законопроєкт, який чітко говорить, як у нас буде вибудовуватися релігійна вертикаль після війни вже», – додав він.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. 

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні. 

Читайте також: Заборона Московської церкви. Куди зник патріотизм української влади?
Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква Офіс президента Михайло Подоляк

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