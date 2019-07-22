Європейська преса: перемога Зеленського і ризики для Європи



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Європейські видання називають вибори до Ради важливими не лише для України, але й для всієї Європи

Коментуючи результати голосування, оглядачі вказують передовсім на невизначеність політичного курсу, який сповідують переможці - партія «Слуга народу» і її лідер президент Володимир Зеленський. У німецькій Badische Zeitung з Фрайбурга наголошують на відповідальності, яку виборці поклали на цю партію, не знаючи достеменно, чого від неї чекати. «Зеленський не має політичного досвіду, а його заяви здебільшого дуже загальні: мовляв, він хоче побороти корупцію, покласти край війні на Донбасі. Але як цього всього досягти, якщо російський президент Володимир Путін, певно, аж ніяк не зацікавлений у деескалації ситуації на сході України? А для того, щоб позбавити впливу на політику одіозних олігархів, які мають у руках ключові важелі впливу в економіці, політиці і засобах масової інформації, більше не можна з ними аж надто панькатися. Водночас сам новообраний президент має тісні дружні стосунки з тим чи іншим з них. Попри все це, експеримент із Зеленським може і вдатися. Хоча той, в чиїх руках сконцентрована така влада, може нею і зловживати. В Україні, на жаль, це було би не вперше», - застерігає Badische Zeitung.

Die Welt: Компроміс з Зеленського з Москвою буде небезпечним

Видання Die Welt у статті «Чому результати цих виборів можуть бути небезпечними для Європи», наголошує на ризиках міжнародного масштабу. «На відміну від багатьох популістських партій в Європі, Зеленський і його партія «Слуга народу» роблять ставку не на певну цільову групу, розколюючи при цьому суспільство. Навпаки, ця партія орієнтована на дуже різні групи. Однак саме в цьому може полягати небезпека не лише для України, але й для всієї Європи. Хоча виборці Зеленського як правило мають проєвропейські погляди, чимало виборців «Слуги народу» проголосували за зміни, бо знову хочуть зближення з Росією. Чимало українців втомлені війною на сході країни. Імовірно, саме на них орієнтуватиме свою політику президент. Якщо при цьому від відмовиться від послідовної позиції свого попередника Петра Порошенка і піде на компроміс з Кремлем, то це буде і загальноєвропейська проблема. Це було би чітким сигналом, що перекроювання кордонів в Європі може завершуватися успіхом. Імовірно, Володимир Путін почувався би заохоченим і далі йти по спіралі ескалації. Той факт, що Росія веде в Україні війну, вводить «Слугу народу» у становище, в якому не перебуває жодна інша протестна партія Європи - це й робить результати виборів такими важливими для європейців», - аналізує Die Welt.

Corrіere della Sera: «До миру в Україні ще далеко»

Скептично до результатів виборів поставились у редакції італійської газети Corrіere della Sera. «Але що ж насправді може «Слуга» зробити для свого народу? Як і всі українські політики Зеленський обіцяв мир, але повторював мантри київської зовнішньої політики: територіальна цілісність - священна, Крим мусить бути повернутим, Україна може мати гарні відносини з Росією, але мусить вступити до ЄС і НАТО. Словом, суцільні протиріччя. Президент РФ Володимир Путін зробив обережний крок зближення і поговорив по телефону з новим президентом. Але до досягнення справжнього миру ще далеко», - резюмує Corrіere della Sera

Der Tagesspiegel: Москва важливіша за Київ через газ

Оглядач Der Tagesspiegel з Берліна йде ще далі і вказує на те, що у ЄС є чимало зацікавлених у компромісах з Москвою: «Для (західно-) європейської політики Україна залишатиметься складним випадком. Згідно з поширеною легендою, ЄС, запропонувавши Україні угоду про асоціацію, прагнув вивести її з «російського світу». Зрештою, саме в цьому, мовляв, і криється причина конфліктів минулих років. Насправді ж Євросоюз - і насамперед його колишній комісар з питань розширення Ґюнтер Ферхойґен (Günter Verheugen) - намагався за допомогою такої угоди дати Києву альтернативу членству в ЄС. З точки зору геополітичних інтересів ЄС Москва є значно ближчою за Київ. Так було, так буде і в майбутньому. Взяти до уваги хоча б лише залежність Заходу від російських енергоносіїв. Минулими роками вона лише зросла».

Neue Zürcher Zeitung: Варто очікувати швидких розчарувань

Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вказує на те, що навіть з більшістю у Верховній Раді Зеленському буде нелегко: «Хоча він тепер і має більше можливостей, аби справдити величезні сподівання у суспільстві. Але ж йому треба показувати результат. Він анонсує, що уряд має очолити незаплямований, незалежний економіст, який має виконувати його поки не надто конкретні обіцянки. Утім, з огляду на його розрізненого виборця, варто очікувати швидких розчарувань. Саме з огляду на те, що ця партія об'єднує досі аполітичних людей без чітко сформованого політичного світогляду, в яких немає чіткого змістовного спрямування, йому буде важко тримати їх купи, особливо тоді, коли треба буде ухвалювати непопулярні рішення», прогнозує швейцарське видання.

de Volkskrant: Зеленському тепер нема за ким ховатися

Нідерландська de Volkskrantзазначає, що з такою владою Зеленському не вдасться звалювати невдачі на інших. У міжнародній політиці від української влади оглядач видання чекає саме переговорів з Росією: «Тепер, коли Зеленський отримав підтримку у парламенті, він більше не зможе ховатися за спротивом старих можновладців. Він має втілювати заплановане, при тому що поки залишається значною мірою незрозумілим, що ж саме він запланував - за винятком обіцяної боротьби з корупцією, народного права вето на ухвалені закони та ідеї перетворити Чорнобильську зону відчуження у парк розваг. Найважливіші теми, щодо яких йому треба демонструвати поступ - мирні переговори з Росією щодо війни між українською армією і проросійськими сепаратистами, а також переговори про наступні транші кредитів Міжнародного валютного фонду», - констатує видання з Нідерландів.

Джерело: Deutsche Welle