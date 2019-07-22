Лише один мажоритарник від «Слуги народу» програє вибори на Київщині



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На окрузі №90 лідирує Микола Бабенко від партії «Біла Церква разом»

На всіх виборчих округах Київської області (№90-98) лідирує партія «Слуга народу». Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Станом на 13:40, опрацьовано 62,48% протоколів голосування.

В усіх цих виборчих округах партія «Слуга народу» набирає більше 40% голосів, а у 93-му окрузі – 51,79%.

Проте, серед мажоритарників кандидат від «Слуги народу» програє в окрузі №90. Тут лідирує Микола Бабенко (партія «Біла Церква разом») з 27,53% голосів. Юрій Нестерчук від «Слуги народу» отримує 15,94%.

Решта округів виграють кандидати від «Слуги народу»:

№91 – Олег Дунда набирає 33,95% голосів.

№92 – Валерій Колюх (20,41%)

№93 – Анна Скороход (41,21%)

№94 – Олександр Дубінський (36,81%)

№95 – Олександр Горобець (29,17%)

№96 – Ольга Василевська-Смаглюк (39,25%)

№97 – Микола Галушко (37,82%)

№98 – Сергій Бунін (42,53%)

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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