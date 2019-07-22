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    Лише один мажоритарник від «Слуги народу» програє вибори на Київщині

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    Лише один мажоритарник від «Слуги народу» програє вибори на Київщині

    На окрузі №90 лідирує Микола Бабенко від партії «Біла Церква разом»

    На всіх виборчих округах Київської області (№90-98) лідирує партія «Слуга народу». Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

    Станом на 13:40, опрацьовано 62,48% протоколів голосування.

    В усіх цих виборчих округах партія «Слуга народу» набирає більше 40% голосів, а у 93-му окрузі – 51,79%.

    Проте, серед мажоритарників кандидат від «Слуги народу» програє в окрузі №90. Тут лідирує Микола Бабенко (партія «Біла Церква разом») з 27,53% голосів. Юрій Нестерчук від «Слуги народу» отримує 15,94%.

    Решта округів виграють кандидати від «Слуги народу»:

    • №91 – Олег Дунда набирає 33,95% голосів.
    • №92 – Валерій Колюх (20,41%)
    • №93 – Анна Скороход (41,21%)
    • №94 – Олександр Дубінський (36,81%)
    • №95 – Олександр Горобець (29,17%)
    • №96 – Ольга Василевська-Смаглюк (39,25%)
    • №97 – Микола Галушко (37,82%)
    • №98 – Сергій Бунін (42,53%)

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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