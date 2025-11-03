Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Зустріч Трампа і Сі. Сторони взяли паузу щодо України?

Перемовини США і КНР: пауза з підтекстом
фото: Getty Images

Перемовини між США та КНР: чи все пройшло як треба?

Знаю, що в Україні були певні очікування від перемовин між президентом США Трампом та лідером КНР Сі. Крім того, що (як колись казали у програмі «Время» часів СРСР) «зустріч пройшла в теплій і дружній обстановці», є ще один нюанс.

Економіка КНР зараз не в найкращому стані. За підсумками жовтня індекс промислового виробництва (PMI) у Китаї знизився до 49 пунктів. Це є мінімальним значенням з квітня поточного року і помітно нижче за очікування (49,6 пунктів).

Коли цей індекс нижче за 50 пунктів, то впевненість підприємців погіршується. Зниження ж індексу показує прискорення погіршення очікувань. Довідково: у РФ індекс РМІ в обробних галузях знизився до 48 пунктів за підсумками жовтня.

І хоча макроекономічна статистика КНР виглядає досить непогано, проте динаміка РМІ показує, що чергова «торгова війнушка» для КНР зараз не на часі. З іншого боку, і відмова КНР від дуже дешевої сировини з РФ зараз також негативно може вплинути на економіку Піднебесної. А от купувати російську нафту з ще більшими знижками (менше платити РФ) в КНР можуть собі дозволити. За жовтень знижки на російську нафту в КНР зросли на 0,17 доларів, це небагато, але напрямок руху цілком правильний.

У міру того як РФ буде падати у прірву економічної кризи КНР буде отримувати можливості підсилювати диктат цінових умов для РФ. Тож у випадку з КНР цілком можливо замінити «500% мита і санкції» за купівлю російської нафти на те, щоб КНР купували її з більшою знижкою, що цілком відповідає їх інтересам.

Росіяни вже передбачають такий перебіг подій і дійсно побоюються ціни Urals на рівні 20 доларів. У МЗС РФ вже третій місяць відбувається метушня щодо пошуку нових напрямків постачання нафти, з метою зміцнення позицій на торгових переговорах у КНР. Один з варіантів, який вони обрали для диверсифікації поставок нафти, – Малайзія.

Втім, поки крім розмов справа далі не пішла. Замістити обсяги поставок нафти у КНР для РФ дуже проблематично як через ускладнення логістики, так і через побоювання санкцій G-7з боку покупців.

Тож пауза, яку сторони взяли у питанні завершення війни в Україні, цілком може мати економічне підґрунтя, сенс якого як раз і полягає у тому, щоб закріпити низькі ціни на російську нафту для КНР на післявоєнний період.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
