Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях

Науковці усунули головний недолік традиційних перовскітних сонячних панелей

Дослідники з Фуданьського університету розробили новий тип перовскітних сонячних комірок на основі олова, які не містять токсичного свинцю, але зберігають високу ефективність – до 17,7%. Про це пише English News, передає «Главком».

Китайські науковці усунули головний недолік традиційних перовскітних сонячних панелей – наявність токсичного свинцю. Команда з Фуданьського університету замінила його на нешкідливе олово, що зробило матеріал безпечним для довкілля та людини.

Головною проблемою олов’яних перовскітів раніше була їхня нестабільність: іони олова легко окислювалися, а структура втрачала міцність, що знижувало ефективність до менш ніж 10%. Вчені вирішили це, застосувавши спеціальну підкладку з молекулярної плівки, яка спрямовує ріст кристалів і формує однорідну поверхню з мінімальною кількістю дефектів.

У результаті вдалося досягти рекордної для безсвинцевих перовскітів ефективності перетворення сонячної енергії – 17,7%. Така технологія особливо придатна для застосування у сферах, де важлива екологічна безпека: у розумному одязі, переносній електроніці, фасадних елементах будівель і дахах електромобілів.

За словами керівника проєкту Ляна Цзя, нові комірки можна легко адаптувати для масового виробництва. Ба більше, вони потенційно дешевші у виготовленні, ніж традиційні кремнієві панелі. Відмова від свинцю робить перовскітні батареї не лише ефективними, а й максимально екологічно нейтральними.

