Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?

Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня
Чим Трамп може тиснути на Путіна?

Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня. А це означає, що протягом наступних днів ми матимемо десятки вкидів найсенсаційніших і, переважно, неіснуючих, подробиць

Коли ми говоримо про Трампа, ми маємо памʼятати дві речі: по-перше, він навчений Аляскою і розуміє, що прямий тиск на Україну призведе до того, що знову всі, навіть протрампівські ЗМІ, обʼєднаються проти нього. По-друге, переговорна стратегія Трампа – це стратегічна невизначеність (опонент до останнього моменту не розуміє, що запропонує Трамп.

Я повторю те, що писав і раніше: переговори в Будапешті (навіть розмови про них, якщо вони не відбудуться) – це частина переговорної стратегії з Китаєм. Трамп (його адміністрація) протягом останніх місяців робила все від себе залежне, щоб Китай не зміг створити своєї жорсткої коаліції і вийшов на переговори з США в оточенні групи сателітів, які мають спільну позицію (перш за все по збереженню нинішньої системи світової торгівлі, які США планомірно руйнують останні 6-7 років). Трамп вже виконав план мінімум: такої коаліції нема і не буде. А найбільш відданий (залежний) сателіт Китаю – Росія, перед цими переговорами буде в підвішеному стані, чим би не закінчилися переговори у Будапешті.

Я поки слабо вірю у мир: Путін зробить все від себе залежне, щоб зірвати переговори і для свого «інформпростору» подасть це, як спробу України зірвати переговори. Але ця історія не працюватиме на американські ЗМІ, попри те, що Кремль розконсервує всі свої, найсекретніші консерви-журналістів.

Чим Трамп може тиснути на Путіна? На жаль, тільки Томагавками, які полетять на російську нафтоперевалку. Але Томагавки були і залишаються виключно гібридною зброєю, якою поки лякають Путіна. Трамп напевне говоритиме про них і у Будапешті. Чи вплине це на результат переговорів – невідомо. І питання тут не в логіці, адже умови для Путіна дуже привабливі, а у психіатрії.

Варіантів розвитку є два. Менш реалістичний: Путін погоджується на перемирʼя по лінії розмежування і нас змушують погодитися на мовно-церковно-ракетні компроміси. І тоді нас будуть змушувати протягом 45-60 днів провести президентські вибори (вибори в ВР, за цей час провести буде неможливо).

Якщо переговори будуть зірвані, що більш вірогідно, ми переходимо у стадію продовження війни, де питання миру вже буде практично неможливим без переговорних компромісів між США та КНР.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп путін Китай росія Донбас

