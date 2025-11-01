Відстрочка від мобілізації, тарифи, пакунок школяра. Що зміниться із листопада

З 1 листопада в Україні починають діяти нові правила оформлення відстрочок, однак загальні умови мобілізації залишаються без змін

Від листопада в Україні набуде чинності низка важливих змін, які стосуються правил оформлення відстрочок від мобілізації, пенсійних виплат, внутрішньо переміщених осіб і біженців у Польщі. З 1 листопада 2025 року у водоймах України розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах.

Держава до 15 листопада продовжує програму «Пакунок школяра» – кошти на допомогу першокласникам можна витрачати на канцелярію, одяг, взуття та книги.

«Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти для українців з 1 листопада.

Зміст

Через смартфон, автоматом і без ТЦК: як зміняться відстрочки

З 1 листопада 2025 року ТЦК та СП припиняють приймати заяви на відстрочку від мобілізації, а понад 600 тис. чинних відстрочок будуть продовжені автоматично. Іншим громадянам подавати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або ЦНАПи.

Міністерство оборони України повідомило, що з 1 листопада 2025 року змінюється порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер заяви та документи від громадян більше не прийматимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

З 1 листопада 2025 року в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації фото: Міноборони

Понад 600 тис. чинних відстрочок будуть продовжені автоматично, що звільняє громадян від необхідності подавати додаткові документи та стояти в чергах. Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив: «Понад 600 тис. відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах».

Для всіх інших громадян є два способи оформлення відстрочок: онлайн через застосунок «Резерв+» для дев’яти типів відстрочок та офлайн – через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Цифрова подача через «Резерв+» є пріоритетною, понад 80% відстрочок вже доступні онлайн.

До кінця жовтня користувачі «Резерв+», які мають чинну відстрочку, отримають сповіщення про її автоматичне продовження. У додатку можна оформити відстрочки для людей з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, студентів, науковців та педагогів, а найближчим часом додадуть ще дві категорії – догляд за батьками з інвалідністю та самостійне виховання дитини.

Суворі штрафи для браконьєрів: нові правила зимового вилову риби

З 1 листопада 2025 року в Україні забороняється будь-який вилов риби у так званих зимувальних ямах – глибоких ділянках водойм, де риба збирається під час холодів у великі, малорухливі скупчення. Обмеження вводиться щорічно Держрибагентством, аби забезпечити рибі спокійну зимівлю та сприятливі умови для майбутнього нересту. Карти зимувальних ям публікуються територіальними рибоохоронними патрулями й оновлюються щороку.

Рибалкам з 1 листопада 2025 року встановлюється тимчасова заборона на вилов колаж: glavcom.ua

Порушників очікують як адміністративні штрафи, так і обов’язкові компенсації збитків, завданих рибному господарству. За звичайні порушення штраф складає від 34 до 170 грн, за грубі – від 340 до 680 грн, при цьому знаряддя лову можуть конфіскувати. Компенсації за кожну виловлену рибину коливаються від 1 564 грн за плоскірку до 5 117 грн за сома. Наприклад, незаконний вилов п’яти щук у зимувальній ямі загрожує штрафом до 680 грн та компенсацією 17 340 грн, що разом майже 18 тис. грн.

Новий еАкциз в Україні: що потрібно знати підприємцям

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що система еАкциз готова до тестування з листопада 2025 року. Система має на меті зробити обіг алкогольної та тютюнової продукції прозорим та скоротити тіньові схеми, а повне впровадження пропонують перенести на 1 листопада 2026 року.

Проєкт еАкциз передбачає контроль за обігом алкоголю та тютюну, забезпечуючи повну прозорість операцій. Система є значно складнішою за аналогічні в ЄС і розроблялася без державних коштів завдяки фінансуванню донорів.

З листопада в Україні запрацює еАкциз: що зміниться для бізнесу колаж: glavcom.ua

З березня 2025 року система працює частково, але з листопада бізнес зможе протестувати весь функціонал, включно з мобільними застосунками для роботи офлайн. Закон передбачає 10 місяців тестового періоду, але Мінцифри пропонує його продовжити до 1 листопада 2026 року, аби мінімізувати ризики переходу.

Михайло Федоров наголосив, що цифрові послуги вже допомогли українцям та державі заощадити 184 млрд грн за п’ять років. Запуск еАкцизу дозволить збільшити податкові надходження та боротися з нелегальним обігом продукції. Для реалізації проєкту Мінцифри звернулося до профільного комітету Верховної Ради щодо внесення змін у законодавство.

Мінімальна зарплата у листопаді

У листопаді 2025 року мінімальна зарплата в Україні не змінюється і становить 8 тис. грн на місяць або 48 грн за годину. Після сплати податків працівники отримують близько 6 160 грн «чистими». Наступне підвищення передбачене проєктом держбюджету на 2026 рік.

Мінімальна заробітна плата в Україні у листопаді 2025 року залишиться на рівні 8 тис. грн на місяць або 48 грн за годину. Після утримання 400 грн військового збору та 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб працівники фактично отримують близько 6 160 грн.

Мінімальна заробітна плата в Україні не змінюється фото з відкритих джерел

Уряд уже підготував проєкт держбюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімальної зарплати до 8 647 грн, проте документ ще не ухвалений Верховною Радою.

Середня зарплата в Україні у 2025 році досягла 23 тис. грн, що на 2 тис. грн більше порівняно з минулим роком. Водночас рівень заробітків сильно відрізняється за регіонами та професіями: найвищі доходи у сфері IT, автотранспорту, а також серед військових і силовиків.

Найвищий дохід серед регіонів спостерігається на Донеччині – 28 431 грн, найнижчий – у Запорізькій області, де середня зарплата становить 20 555 грн. Найпопулярніші вакансії – для продавців, консультантів, менеджерів з продажу, а також робітників будівельних та виробничих сфер.

Допомога по безробіттю в Україні: що зміниться

У листопаді 2025 року українці, офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть отримати допомогу від держави. Розмір виплат залежить від стажу, попереднього доходу та часу отримання. Оформити її можна у центрах зайнятості або онлайн через «Дію».

Мінімальна допомога для безробітних – від 650 до 1000 грн. Інші виплати залежать від страхового стажу:

до 2 років – 50% середнього доходу;

2–6 років – 55%;

6–10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Розмір виплат залежатиме від страхового стажу та попереднього доходу фото з відкритих джерел

Виплати зменшуються з часом: перші 90 днів – 100%, наступні 90 днів – 80%, ще через 90 днів – 70%. Максимальний термін отримання допомоги – 360 днів, для передпенсійного віку – до 720 днів.

Щоб оформити допомогу, потрібні: заява, довідка про зарплату (можна через «Дію»), трудова книжка, військовий квиток і паспорт. Подати заявку можна офлайн у ЦЗ або онлайн.

Зміни для українців за кордоном

Польща завершує програму безплатного житла та харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки. Починаючи з листопада 2025 року, у центрах колективного розміщення залишаться лише представники вразливих категорій:

пенсіонери (жінки від 60 років і чоловіки від 65, які отримують пенсію);

люди з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня;

багатодітні сім’ї.

Для них держава виплачуватиме компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Усі інші біженці, які не належать до цих груп, від 1 листопада повинні будуть самостійно оплачувати проживання у центрах або знайти інше житло.

Пенсійний фонд перерахував субсидії

Пенсійний фонд України здійснить автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років, який стартував 1 жовтня. Перерахунок відбудеться навіть для тих домогосподарств, у яких у літній період розмір субсидії становив 0,00 грн.

Для родин, що опалюють житло виключно твердим паливом і не користуються централізованим опаленням, газом чи електрикою, передбачено окрему субсидію або пільгу на придбання палива. Такі громадяни також можуть отримати знижки на інші комунальні послуги – електроенергію, газ для приготування їжі, водопостачання чи вивезення сміття.

Пільга на скраплений газ і тверде чи рідке пічне паливо надається один раз на рік – на один опалювальний сезон. Для її оформлення необхідно подати заяву встановленої форми та довідку про наявність пічного опалення.

Перерахунок відбудеться навіть для тих домогосподарств, у яких у літній період розмір субсидії становив 0,00 грн фото з відкритих джерел

Розмір субсидії або пільги залежить від сукупного доходу сім’ї, однак деякі категорії громадян отримують допомогу незалежно від рівня доходів. Це, зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих захисників України.

Водночас субсидію не призначають, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 грн і не сплачена понад три місяці. Виняток становлять дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні родини – для них допустимий борг складає до 4 тис. грн.

Для внутрішньо переміщених осіб, які мешкають без договору оренди, заборгованість, що виникла до отримання довідки ВПО, не враховується.

Тарифи на комуналку: газ без змін, пільги на електроопалення

З 1 листопада для більшості українців тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Тариф на газ для 98% побутових клієнтів «Нафтогазу» зберігається на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме до 30 квітня 2026 року. У компанії наголосили, що тарифний план «Фіксований» гарантує стабільну ціну для споживачів упродовж усього опалювального сезону.

Водночас інші газопостачальники утримують річні ціни у межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Ці пропозиції залишаються базовими, хоча невеликі коливання можливі залежно від ринкової ситуації.

У листопаді більшість комунальних тарифів для українців залишаться незмінними фото з відкритих джерел

Щодо електроенергії, то з початком опалювального сезону можливе коригування тарифів. Для споживачів, які опалюють житло електрикою, передбачено пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год за споживання до 2000 кВт·год на місяць.

Ціни на водопостачання та водовідведення також залишаються стабільними, однак у деяких регіонах місцева влада може внести незначні зміни.

Пакунок школяра: прийом заяв триває до 15 листопада

Батьки першокласників мають останні два тижні, щоб оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Виплата становить 5 тисяч гривень і надається для придбання шкільного одягу, взуття, канцелярії, книжок.

Подати заяву можна через застосунок «Дія» або у сервісних центрах Пенсійного фонду. Гроші зараховують на «Дія.Картку» або інший спеціальний рахунок, вказаний у заяві.

Батьки першокласників ще можуть отримати «Пакунок школяра» фото з відкритих джерел

Станом на початок вересня програмою скористалися понад 86 тисяч родин, ще 18 тисяч очікують на виплату. Загалом українські сім’ї отримали 430 млн грн, що становить 35% від запланованих у держбюджеті коштів.

Заявки приймають до 15 листопада, а витратити допомогу потрібно протягом 180 днів з моменту її нарахування.