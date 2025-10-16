Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»

«Коли тобі кажуть, що твій ворог є незбагненним і ця думка вселяється серед інтелектуальних еліт та політикуму на Заході, – це вже величезна перемога російської пропаганди»

Багаторічне конструювання Кремлем міфу про «загадковість російської душі» є одним із найбільших успіхів російської пропаганди, який має стратегічну мету – паралізувати спроможність Заходу до протидії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

За словами Шульги, на Заході цей міф створює уявлення про Росію як про «велику чорну скриню», яку неможливо зрозуміти чи вивчити.

«Коли тобі кажуть, що твій ворог є незбагненним і ця думка вселяється серед інтелектуальних еліт та політикуму на Заході, в академічних спільнотах, це вже величезна перемога російської пропаганди. Це рефлексивний контроль: ти не знаєш свого ворога, тобі навіяли, що його неможливо збагнути і, відповідно, неможливо йому протидіяти», – наголосив соціолог.

Він підкреслив, що це на міфі про загадковість ґрунтуються інші міфи: про непереможність, нескінченність ресурсів та монолітність російських еліт і населення.

Шульга також зауважив, що Росія зараз активно прагне розділити поняття «культура» і «цивілізація». Росія готова сприймати західні технології та ноу-хау для підвищення якості життя (тобто цивілізаційні блага), але не готова приймати цінності – повагу до прав людини, ліберальні та демократичні принципи.

«Росіяни хочуть розділити ці два поняття, тобто хочуть користуватися найновішою моделлю айфона, але при цьому катувати людей і гноїти заживо. Суверенність Росії, по-путінськи, – будувати ГУЛАГ і водночас співпрацювати з демократичним світом в економіці», – пояснив Шульга.

Ще одним небезпечним міфом, який Кремль експлуатує, а «хороші росіяни» підтримують, є твердження, що російський народ є заручником режиму Путіна.

«Хороші росіяни» бачать, що соціологічні дослідження показують неприємну правду: що це не тільки війна Путіна, Путін – лиш віддзеркалення глибинних настроїв і патернів, які кожне покоління росіян відтворює. Опозиційні росіяни – Навальна, Ходорковський, ФБК (Фонд боротьби з корупцією, опозиційна російська організація, що репрезентує частину російської опозиції в країнах Заходу – «Главком») та інші намагаються це заперечувати і просувають на Заході агенду про «простий народ, що став заручником режиму». Їх можна знезброїти одним питанням: а хто ж воює на фронті – мільйони «маленьких путінів»? Чому «хороші росіяни» так кажуть? Бо вони представляють себе як «шаманів», які єдині можуть збагнути, що діється всередині «чорної скрині». Звісно, вони це роблять у власних політичних та фінансових інтересах, адже презентують себе тими, хто є провідником у розумінні сучасної Росії та буде союзником Заходу в Росії постпутінській», – зауважив Шульга.

Шульга наголосив, що зараз російська пропаганда намагається підтримувати не загалом антизахідні настрої, а саме антиєвропейські. «Мабуть, тому що колективний Захід, Європа – це для росіян значимий інший. (Значущий інший (significant other) – термін для позначення людини, суб’єкта, що має важливе значення для життя індивіда – «Главком»). Росія постійно прагне на Захід, та водночас сама вступає в суперечність з цим прагненням. На нинішньому етапі суперечність полягає в розділенні понять «культура» та «цивілізація», – підсумував експерт.

