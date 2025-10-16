Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Підкорити Європу, щоб скористатися набутками її цивілізації. Бутафорія на відзначення перемоги над гітлерівською Німеччиною відтворює приховані амбіції росіян
фото з відкритих джерел, зроблене в Санкт-Петербурзі

«Коли тобі кажуть, що твій ворог є незбагненним і ця думка вселяється серед інтелектуальних еліт та політикуму на Заході, – це вже величезна перемога російської пропаганди»

Багаторічне конструювання Кремлем міфу про «загадковість російської душі» є одним із найбільших успіхів російської пропаганди, який має стратегічну мету – паралізувати спроможність Заходу до протидії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

За словами Шульги, на Заході цей міф створює уявлення про Росію як про «велику чорну скриню», яку неможливо зрозуміти чи вивчити.

«Коли тобі кажуть, що твій ворог є незбагненним і ця думка вселяється серед інтелектуальних еліт та політикуму на Заході, в академічних спільнотах, це вже величезна перемога російської пропаганди. Це рефлексивний контроль: ти не знаєш свого ворога, тобі навіяли, що його неможливо збагнути і, відповідно, неможливо йому протидіяти», – наголосив соціолог.

Він підкреслив, що це на міфі про загадковість ґрунтуються інші міфи: про непереможність, нескінченність ресурсів та монолітність російських еліт і населення.

Шульга також зауважив, що Росія зараз активно прагне розділити поняття «культура» і «цивілізація». Росія готова сприймати західні технології та ноу-хау для підвищення якості життя (тобто цивілізаційні блага), але не готова приймати цінності – повагу до прав людини, ліберальні та демократичні принципи.

«Росіяни хочуть розділити ці два поняття, тобто хочуть користуватися найновішою моделлю айфона, але при цьому катувати людей і гноїти заживо. Суверенність Росії, по-путінськи, – будувати ГУЛАГ і водночас співпрацювати з демократичним світом в економіці», – пояснив Шульга.

Ще одним небезпечним міфом, який Кремль експлуатує, а «хороші росіяни» підтримують, є твердження, що російський народ є заручником режиму Путіна.

«Хороші росіяни» бачать, що соціологічні дослідження показують неприємну правду: що це не тільки війна Путіна, Путін – лиш віддзеркалення глибинних настроїв і патернів, які кожне покоління росіян відтворює. Опозиційні росіяни – Навальна, Ходорковський, ФБК (Фонд боротьби з корупцією, опозиційна російська організація, що репрезентує частину російської опозиції в країнах Заходу – «Главком») та інші намагаються це заперечувати і просувають на Заході агенду про «простий народ, що став заручником режиму».  Їх можна знезброїти одним питанням: а хто ж воює на фронті – мільйони «маленьких путінів»?  Чому «хороші росіяни» так кажуть? Бо вони представляють себе як «шаманів», які єдині можуть збагнути, що діється всередині «чорної скрині». Звісно, вони це роблять у власних політичних та фінансових інтересах, адже презентують себе тими, хто є провідником у розумінні сучасної Росії та буде союзником Заходу в Росії постпутінській», – зауважив Шульга.

Шульга наголосив, що зараз російська пропаганда намагається підтримувати не загалом антизахідні настрої, а саме антиєвропейські. «Мабуть, тому що колективний Захід, Європа – це для росіян значимий інший. (Значущий інший (significant other) – термін для позначення людини, суб’єкта, що має важливе значення для життя індивіда – «Главком»). Росія постійно прагне на Захід, та водночас сама вступає в суперечність з цим прагненням. На нинішньому етапі суперечність полягає в розділенні понять «культура» та «цивілізація», – підсумував експерт.

Нагадаємо, антиукраїнські установки в суспільстві Росії носять глибинний, системний характер і можуть підживлювати майбутні хвилі агресії проти України. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Шульга навів результати відкритих запитань: респондентам пропонували «написати українцям телеграму» кількома словами, а також коротко охарактеризувати українців і росіян. За його словами, найбільш поширеною тональністю відповіді на перше питання була «тримайтеся, все буде добре, ми вас врятуємо» – тобто не заклик до знищення, а риторика «визволення».

Читайте також:

Теги: міф Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія воскресила радянське Інтербачення
Інтербачення як ширма
22 вересня, 09:25
Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Єдиним варіантом для Путіна, який зможе відволікти від поразки в Україні, є успішний повітряний напад на ЄС
Путін нервує. Позиції США та Китаю поступово зближуються
27 вересня, 21:30
Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін
28 вересня, 11:05
Місцеві вибори у Грузії супроводжувалися протестами проти влади
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі
5 жовтня, 20:45
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
28 вересня, 08:23
Повернувся з полону й потрапив до в’язниці: історія росіянина Гугуєва
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
8 жовтня, 09:33
Мілонов: Всі букмекерські мають бути закриті, а їхні фінанси використані для закупівлі дронів
Депутат Думи закликав заборонити у Росії ставки на спорт, а букмекерів – відправити на війну
3 жовтня, 12:42
Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію
РФ запустила новий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони
7 жовтня, 17:37

Соціум

Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Соціолог пояснив, навіщо Москва експлуатує міф про «про загадковість російської душі»
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)
На станцію «Академік Вернадський» повернулися майже 7 тис. пінгвінів (фото)
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Санкт-Петербурзі росіяни заспівали пісню, яку влада визнала «екстремістською» 
У Санкт-Петербурзі росіяни заспівали пісню, яку влада визнала «екстремістською» 

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua