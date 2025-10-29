Головна Гроші Бізнес
ЗМІ: У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з «клубу індустріальних країн»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Експерти закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів до завершення воєнного стану

За інформацією 24 каналу, «Укренерго» запропонувала підняти тариф на передачу електроенергії з 686 до 848 грн/МВт·год у 2026 році. Але у структурі тарифу є витрати, обґрунтованість яких викликає питання – зокрема 7,2 млрд грн фінансових витрат, і 3,9 млрд грн боргів.

Журналісти зазначають, що монополіст фактично намагається компенсувати власні втрати за рахунок промислових споживачів. За оцінками, додаткове навантаження на бізнес перевищить 12,6 млрд грн, що може призвести до скорочення виробництва, інвестицій і робочих місць, особливо у металургії, машинобудуванні та хімічній промисловості.

Експерти закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів до завершення воєнного стану й провести аудит «Укренерго». Без цього, попереджають аналітики, Україна ризикує втратити частину промисловості та вийти з «клубу індустріальних країн».

