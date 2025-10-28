Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США

Президент: «Усі вони кажуть, що «томагавків» вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться… Насправді, вони бояться всього цього»

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому представники Кремля екстрено відправили свого переговорника Кирила Дмитрієва до США, і наголосив, що Росія насправді боїться санкцій, «томагавків» та використання заморожених активів. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Володимир Зеленський прокоментував реакцію Росії на нові міжнародні санкції та тиск Заходу.

«І от після запровадження санкцій вони відправляють Дмитрієва до США, Лавров виходить, всі вони кажуть, що «томагавків» вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться. Дмітрієв приїхав в Америку, бігає там по всіх каналах, де його ще приймають, і кричить – «ми нічого не боїмося». Насправді, вони бояться всього цього. І ще один сильний удар – те, що Європа каже політично, що ми готові до формату використання заморожених російських активів, не просто використати заробіток на податках, а реально обсяг коштів, які в активах. Це все правильний напрямок тиску на Росію, щоб вони були готові закінчити війну, – санкції, зброя, використання активів», – зазначив президент.

Нагадаємо, що Путін терміново відправив Дмитрієва до США після введення нових санкцій Сполученими Штатами. Путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв заявив про спроби зірвати діалог Росії та США та поширити дезінформацію. Він не уточнив, з ким саме веде переговори, зазначивши лише, що вони проходять у «дуже серйозному тоні».



Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.