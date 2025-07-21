Європа боротиметься з платформами Temu та Shein: єврокомісар пояснив небезпеку

Єврокомісар шокований небезпекою деяких товарів, що продаються на популярних китайських платформах

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив шок від токсичності та небезпеки деяких товарів, що продаються на торгових платформах Shein та Temu. Як повіодмляє «Главком», про це він повідомив інтерв'ю The Guardian.

Враховуючи, що щодня до ЄС надходить 12 млн недорогих посилок від інтернет-магазинів за межами блоку, Майкл Макграт пообіцяв вжити жорстких заходів проти продажу товарів, які грубо порушують закон.

Він чекає на результати таємної операції «таємних покупців» по всьому ЄС, щоб додатково перевірити вже зібрані докази того, що китайські роздрібні продавці оминають закони ЄС.

Серед найгірших прикладів, з якими зіткнувся Макграт, були дитячі пустушки з кульками, що легко відпадають, які становлять небезпеку задушення для дитини.

Серед інших товарів, згаданих депутатами Європарламенту у звіті, опублікованому цього місяця, є дитячі дощовики з токсичними хімічними речовинами, сонцезахисні окуляри без УФ-фільтра та дитячі шорти зі шнурками, довжина яких перевищує норму, що створює небезпеку спотикання.

«Я шокований цим і вважаю, що ми зобов'язані захищати європейських споживачів», – сказав Макґрат в інтерв'ю Guardian.

Минулого року Safety Gate отримала рекордну кількість попереджень – 4137, з яких понад третину стосувалися косметичних засобів.

Макграт також стурбований тим, що платформи Shein і Temu, які за останні два роки набули величезної популярності, завдають шкоди місцевим підприємствам через недобросовісну конкуренцію.

«Я твердо переконаний, що ми повинні посилити контроль за дотриманням законів про безпеку продукції та правил захисту споживачів. Йдеться не лише про захист споживачів, а й про дуже серйозну проблему рівних умов для європейських підприємств, оскільки вони мають конкурувати з продавцями, які не дотримуються наших правил», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Китай погодився ввести нульове мито на 100% товарів, що імпортуються з 53 африканських країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном.