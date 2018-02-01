Нинішнє падіння долара - результат змови «сильних»?

Воно суперечить основоположним законам економічної науки

Мовою оригіналу Мировые СМИ и многие экономисты сейчас с удивлением наблюдают за беспрецедентным падением курса доллара США с начала 2017 года по отношению практически ко всем национальным валютам. Только по отношению к евро курс американского доллара за год снизился с 0,9405 по состоянию на начало января 2017 года до 0,8364 в конце



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Воно суперечить основоположним законам економічної науки

Мовою оригіналу

Мировые СМИ и многие экономисты сейчас с удивлением наблюдают за беспрецедентным падением курса доллара США с начала 2017 года по отношению практически ко всем национальным валютам.

Только по отношению к евро курс американского доллара за год снизился с 0,9405 по состоянию на начало января 2017 года до 0,8364 в конце декабря 2017 года, т.е. на 11%. В текущем году падение не только продолжилось, но даже ускорилось. За январь доллар США потерял по отношению к евро еще более 4% (на начало февраля 0,7994) и примерно столько же или больше к другим валютам (за исключением аргентинского песо): 6% к норвежской кроне и мексиканскому песо, 4% к швейцарскому франку и фунту стерлингов, 3% к японской йене, 2% к канадскому доллару и корейской воне. Такого падения американской валюты не происходило уже 30 лет.

Но беспрецедентность состоит не только в длительном и устойчивом снижении курса, а еще и в том, что оно происходит параллельно с улучшением основных показателей экономического развития США, что противоречит основополагающим законам экономической науки.

Рост ВВП США ускорился с 1,5% в 2016 году до 2,3% в 2017 году, причем в третьем квартале – на 3,2%, а в четвертом – на 2,6%. Выросли потребительские расходы, инвестиции в основной капитал, экспорт и т.д. Заметно улучшились индексы делового и потребительского оптимизма. С помощью налоговой реформы Д.Трамп ставит цель увеличить экономический рост до 4% в год.

Продолжается необычайно длительный «бычий» тренд на фондовых рынках США. Американские акции выросли до рекордных значений. Индекс S&P 500 26 января перевалил очередную рекордну отметку 2870, хотя затем начал снижаться.

За прошедший год ФРС трижды поднимала процентную ставку (сейчас 1,25-1,5%), которую всегда считали самым непосредственным двигателем курса доллара.

Тем не менее, доллар падает. По оценке Financial Times, снижение курса американской валюты на фоне планов дальнейшего повышения ставок ФРС США и вполне благоприятных экономических факторов становится для участников рынка все более «загадочным».

Некоторые западные аналитики стали высказывать крамольную мысль: а не повторяется ли история тридцатилетней давности, которую можно назвать тайным сговором «сильных мира сего» в интересах снижения курса доллара?

В первой половине 1980-х годов доллар подорожал на 50% к основным валютам, что повлекло за собой снижение экспорта, рост дефицита торгового и платежного балансов США. На Конгресс оказывали сильное давление экспортеры, в первую очередь производители зерна, автомобилей, инжиниринговые компании, в т.ч. Caterpillar Inc., IBM и Motorola, которые имели сильные лоббистские позиции в парламенте и настаивали на принятии жестких протекционистских законов.

Правительство пошло другим путем для защиты внутреннего рынка. В сентябре 1985 года под давлением Вашингтона в нью-йоркском отеле «Плаза» министры финансов и председатели центральных банков ведущих валютных держав – США, Франции, Великобритании, ФРГ и Японии, – подписали негласное соглашение о постепенной девальвации доллара на 10% (Plaza Accord). Долгое время цель соглашения не раскрывали перед широкой публикой.

Соглашение было успешно выполнено. Центробанки указанных стран в течение двух лет осуществляли массированные валютные интервенции (продажа долларов), в результате чего к 1987 году доллар подешевел по отношению к немецкой марке на 46% и к японской иене – на 51%. Пытаясь остановить чрезмерное падение доллара, в феврале 1987 года стороны подписали Луврское соглашение (Louvre Accord) о стабилизации валютных рынков.

США добились успеха в сокращении дефицита торгового баланса с западноевропейскими странами, но не с Японией. Структура торговли с ней оказалась нечувствительной к ценам и денежно-кредитной политике (различного рода нетарифные барьеры). Вашингтон добился, что по Луврскому соглашению Токио согласился проводить новую денежно-кредитную политику с целью расширить внутренний спрос и сократить «чрезмерный» профицит внешней торговли (external surplus). Используя эту договоренность, США тогда оказали сильное давление на Японию. Согласно Закону о торговле и конкурентоспособности 1988 года Вашингтон включил Японию в список стран, применяющих «враждебные» торговые методы, и потребовал серьезных уступок.

Последствия для японской экономики были печальными. Курс иены быстро рос, и в результате Банк Японии снизил процентные ставки. В свою очередь их снижение «надуло» пузырь спекулятивных активов. После того, как в начале 1990-х годов он лопнул, Япония вошла в длительную полосу стагнации в сочетании с дефляцией, из которой не может выбраться до сих пор. Такой поворот событий позволил многим азиатским экономистам сделать предположение, что истинной целью Вашингтона при заключении «Плаза Аккорд» было удушение Японии, которая в тот период бурно развивалась и считалась в американском истеблишменте главным соперником и конкурентом США в мировой экономике.

После 1995 года крупнейшие центральные банки применяли согласованные валютные интервенции только в экстренных случаях, например, когда в 2000 году понадобилась поддержка «начинающей» валюте евро или когда после катастрофы АЭС Фукусима в 2011 году страны договорились срочно снизить курс иены (японцы в массовом порядке стали распродавать материальные активы, что вызвало значительный спрос на иену на мировом рынке).

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И аналогии периода конца 2016 – начала 2017 года с событиями тридцатилетней давности очевидны.

С лета 2014 года до начала 2017 года курс доллара США быстро рос (на 26%), также как и дефициты внешней торговли (в 2016 году – 509 млрд долларов в торговле товарами и услугами) и платежного баланса (в 2016 году – 452 млрд дол.), которые были первопричиной большинства экономических проблем США.

Их сокращение и защита внутреннего рынка США от «нечестной конкуренции» со стороны импортных товаров стали одной из главных целей Д.Трампа. Усилилось давление на Конгресс и правительство со стороны американских производственных компаний. В январе-ноябре 2017 года в министерство торговли было подано максимальное число за последние 25 лет новых жалоб от американских компаний (23 заявления) с обвинениями в адрес иностранных конкурентов в демпинге и предложениями ввести ограничения на импорт определенной продукции. В целом за 2017 год проведено 79 расследований – на 65% больше, чем в 2016 году (48 случаев) и рекордное количество с 2005 года.

При этом место Японии как главного конкурента США в мировой экономике занял Китай. Д.Трамп в ходе предвыборной кампании резко критиковал «нечестную» торговую и финансовую практику КНР, обвинял Пекин в демпинге и «манипулировании курсом юаня» (искусственном занижении курса на 15-40%), государственном субсидировании экспорта, использовании нетарифных барьеров для ограничения доступа американских товаров на внутренний рынок КНР, угрожал повысить таможенные пошлины на импорт из Китая до 45%. После вступления в должность Д.Трамп несколько сбавил тон, однако давление, которое он оказывает на Китай, беспрецедентно.

Сторонники «теории заговора» предполагают, что новое соглашение «Плаза Аккорд» могло быть заключено во время последнего саммита «Группы двадцати» в Гамбурге. Не исключается также вариант подписания «Пакта Йеллен – Драги» (руководители ФРС и ЕЦБ) в местечке Джексон Хоул, где ежегодно в августе проводят конференцию с участием ведущих мировых финансистов. Некоторые вспоминают встречу председателей центробанков «Группы двадцати» 2016 года в Китае (Шанхай), которая спровоцировала на рынках слухи о секретном соглашении, поскольку после нее основные ЦБ изменили курс денежно-кредитной политики.

Конечно, аналогии очевидны. И все же слухи о негласной договоренности «сильных мира сего» о согласованных действиях по снижению курса доллара мне кажутся неубедительными по ряду веских причин, в первую очередь вследствие радикального изменения геополитической ситуации в мире.

Во-первых, с приходом Д.Тампа в Белый дом обозначились глубокие трещины в «евроатлантической солидарности». Достаточно упомянуть «разборки» между Д.Трампом и А.Меркель на саммитах «Большой семерки», «Группы двадцати», НАТО и т.д. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ выступила с призывом к ускоренной интеграции в Европе по важнейшим политическим и экономическим вопросам, в частности за формирование европейского оборонного фонда. По ее словам, «нам нужно взять судьбу в свои руки».

В такой обстановке трудно себе представить договоренности между США и ЕС по валютным вопросам.

Во-вторых, без участия Пекина любые валютные соглашения теряют смысл, однако современный Китай совсем не то же, что Япония периода 80-х годов прошлого века. Китай – реально суверенная держава по всем аспектам и направлениям, поскольку обладает атомным оружием, не зависит в оборонной политике от США и не нуждается в американским «ядерном зонтике». В Пекине извлекли урок из печального опыта Японии, которая пошла с США на валютное «сотрудничество», и не намерены повторять ее ошибок. На угрозы протекционистского характера из Вашингтона Пекин не поддается и отвечает достойно.

Наконец, многие факты говорят об отсутствии такого многостороннего валютного соглашения. На форуме в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин одобрительно отозвался о пользе снижения доллара для американской экономики. «Очевидно, что слабый доллар хорош для нас, поскольку он связан с торговлей и возможностями», – заявил он журналистам. Однако на следующий день американский министр попытался дезавуировать собственные слова, после того как председатель ЕЦБ Марио Драги в ответ заметил, что заявления о пользе слабого курса для экспорта и экономики означают «наличие поставленных целей в валютной политике, которые не соответствуют уставу МВФ». По его словам, «наличие несогласованных валютных задач может положить начало валютным войнам, что увеличивает нестабильность рынков и сокращает рост».

В общем, повторение «Плаза Аккорд» крайне маловероятно.

Джерело: riss.ru