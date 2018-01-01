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    Долар і євро продовжують дешевшати у столичних обмінниках

    Нацбанк зміцнив гривню до 27,74 грн/$, на чорному ринку долар в середньому по 27,72 грн
    У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 18,24 коп. до 27,8546 UAH/USD, курс купівлі - на 20,07 коп. до 27,5114 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 34,1 коп. до 34,0360 UAH/EUR, курс продажу - на 30,86 коп. до 34,6997
    • Сьогодні, 11:08
    • Розсилка

    Нацбанк зміцнив гривню до 27,74 грн/$, на чорному ринку долар в середньому по 27,72 грн

    У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 18,24 коп. до 27,8546 UAH/USD, курс купівлі - на 20,07 коп. до 27,5114 UAH/USD.

    Про це повідомляє BIN.ua.

    Середній курс купівлі євро знизився на 34,1 коп. до 34,0360 UAH/EUR, курс продажу - на 30,86 коп. до 34,6997 UAH/EUR.

    До слова, на вівторок, 6 лютого, НБУ установив офіційний валютний курс на рівні 27,74 грн/дол., 34,51 грн/євро та 4,90 грн за 10 російських рублів

    Середня вартість долара на чорному ринку станом на 10:30 склала 27,6 грн у покупці та 27,72 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 27,9 грн/дол., у продажу долар сягає 28,3 грн.

    Міжбанк 6 лютого відкрився доларом по 27,7 грн у покупці та 27,73 грн у продажу.

    Напередодні, 5 лютого, офіційний курс валют склав 27,89 грн/дол., 34,84 грн/євро та 4,98 грн за 10 російських рублів

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