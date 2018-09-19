Геращенко розповіла, як Гризлов у Мінську наполягав на «виборах глав республік»



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Представник Росії у Тристоронній контактній групі у Мінську Борис Гризлов

Українська делегація жорстко поставила питання про неприпустимість фейкових виборів на окупованих територіях

У середу українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську жорстко поставила питання про неприпустимість фейкових виборів на окупованих територіях.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Сьогодні українська делегація жорстко поставила питання про неприпустимість фейкових виборів на окупованих територіях, які не відповідають українському законодавству і мінським угодам. Представники України в ТКГ наголосили, що в Донецьку і Луганську можуть відбутися тільки місцеві вибори, й ніяких «виборів глав ріспублік», вибори можуть проходити тільки за українським законодавством, з українським ЦВК, з українськими політичними партіями, українськими медіа, міжнародними спостерігачами», - написала Геращенко.

За її словами, колеги по мінським групам звернулися до росіян з вимогою дати оцінку нелегітимним спробам проведення нелегітимних виборів, засудити їх публічно і зупинити процес підготовки.

«Й тут Борис Гризлов (представник РФ в ТКГ - ред.) видав сакраментальне: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!» «Хто - ви? Вас же там нєт», - вчепилися в заяву ...українці. Гризлов пішов з засідання ТКГ раніше. Але й реакція представників ОБСЄ однозначна - це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву Мінський процес і мирні переговори», - зазначила Геращенко.

За її словами, вже завтра народні депутати України - учасники мінської платформи в ВР – «говоритимуть про цей кремлівський сценарій ескалації конфлікту через псевдовибори з послами країн нормандського формату в Києві».

«А в Мінську сьогодні ще обговорювали заблоковане бойовиками КПВВ «Золоте», підсумки візиту координатора Фріша на Донбас (ми вимагаємо відвідати всіх вказаних нами в списку українських заручників, до яких бойовики не допустили координатора). Ще раз озвучили готовність передати засуджених в Україні росіян РФ і помилувати сепаратистів та злочинців в обмін на звільнення з російських, донецьких і луганських тюрем українців», - додала Геращенко.

Нагадаємо, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у Мінську в середу, 19 вересня.

Прес-секретар представника країни в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що «вибори» бойовиків ставлять під загрозу весь Мінський процес.

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».