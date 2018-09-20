Від холери у Африці з початку року загинуло понад 500 людей



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В ООН зостерігають: понад 6 мільйонів людей можуть постраждати від спалаху холери

З початку року 27 тисяч осіб захворіли і понад 500 загинули від холери у районі озера Чад.

Про це йдеться у доповіді Управління з координації гуманітарної діяльності ООН, повідомляє AFP.

«Понад 27 000 випадків холери і 510 смертей було зареєстровано на 35 тижні у басейні озера Чад», - йдеться у доповіді.

Наголошується, що понад 6 мільйонів людей можуть постраждати від спалаху холери, якщо не вжити невідкладних заходів з її контролю.

«Регіон стикається з повенями і сильними дощами, створюючи ідеальне середовище для поширення спалаху», - попередили в управлінні.

Нагадаємо, холеру викликає бактерія, що передається через заражену їжу або питну воду. Подібні хвороби є постійною загрозою в регіоні озера Чад через відсутність адекватної санітарії та застій грунтових вод під час сезону дощів.