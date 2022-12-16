«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України

Тільки в країні-терористці геноцид можуть називати «гуманітарним»

Поки снаряди рашистів вбивають мирних українців, кремлівські поплічники вражають цинізмом

16 грудня рашисти вчинили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Поки снаряди країни-терористки вбивали мирних мешканців нашої держави та руйнували будинки та об'єкти інфраструктури, кремлівські пропагандисти назвали воєнні злочини рашистів « гуманітарною ракетною атакою». Саме так висловився кремлівський політолог, ексдепутат Держдуми і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков.

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Марков звично для кремлівської методички заявив, буцімто «головна мета цих атак – припинити бомбардування житлових кварталів та всієї інфраструктури міст Донбасу». І брехливо запевнив: «Ці ракетні удари ніколи не б'ють по житлових кварталах міст України. Ці ракетні удари не б'ють по середині ночі, коли сплять. Вони б'ють увечері чи вранці. Це ракети добра. Їхня мета – припинення війни та припинення окупації України країнами НАТО».

На думку рашистів, українці «мають вимагати від Зеленського припинення ударів по центру Донецька та по житлових кварталах інших міст Донбасу». Мовляв, тоді російські терористи припинять удари по енергоінфраструктурі України.

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«Армія Росії захищає мешканців Донбасу і змушена тому завдавати ударів по інфраструктурі київського терористичного режиму», – вчергове збрехав Марков.

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі ракета рашистів влучила в багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Кривому Розі зруйновано один з п‘яти під’їздів.

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

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Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.