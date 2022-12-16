Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
Тільки в країні-терористці геноцид можуть називати «гуманітарним» 
фото: ДСНС

Поки снаряди рашистів вбивають мирних українців, кремлівські поплічники вражають цинізмом 

16 грудня рашисти вчинили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Поки снаряди країни-терористки вбивали мирних мешканців нашої держави та руйнували будинки та об'єкти інфраструктури, кремлівські пропагандисти назвали воєнні злочини рашистів « гуманітарною ракетною атакою». Саме так висловився кремлівський політолог, ексдепутат Держдуми і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков.

Марков звично для кремлівської методички заявив, буцімто «головна мета цих атак – припинити бомбардування житлових кварталів та всієї інфраструктури міст Донбасу». І брехливо запевнив: «Ці ракетні удари ніколи не б'ють по житлових кварталах міст України. Ці ракетні удари не б'ють по середині ночі, коли сплять. Вони б'ють увечері чи вранці. Це ракети добра. Їхня мета – припинення війни та припинення окупації України країнами НАТО».

«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України фото 1

На думку рашистів, українці «мають вимагати від Зеленського припинення ударів по центру Донецька та по житлових кварталах інших міст Донбасу». Мовляв, тоді російські терористи припинять удари по енергоінфраструктурі України.  

«Армія Росії захищає мешканців Донбасу і змушена тому завдавати ударів по інфраструктурі київського терористичного режиму», – вчергове збрехав Марков.  

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі ракета рашистів влучила в багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Кривому Розі зруйновано один з п‘яти під’їздів. 

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

Теги: армія бомбардування геноцид рашисти українці росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Скабеєва вже не так радісно говорить під час своїх ефірів
Ганьба Скабєєвої як символ російської пропаганди
Вчора, 18:57
Компанія з 2016 року і дотепер пропонувала на публічних закупівлях свої послуги для державних установ та військових частин Одеської області
Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)
Вчора, 17:36
Розкол у приспішників Кремля – імовірно, поганий знак для Путіна
Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі 
14 грудня, 17:15

Політика

«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії
У ПАР невідомі намагалися вбити гендиректора «Російського дому»
У ПАР невідомі намагалися вбити гендиректора «Російського дому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
31K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
21K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
17K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
12K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
12K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту