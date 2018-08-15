Штучний інтелект: аналізуючи характер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поступово комп’ютери вчаться інтерпретувати людську поведінку – і беруть до уваги вони зокрема й погляд людини.

Команда на чолі з науковцями з Інституту інформатики імені Макса Планка розробила програму, що з допомогою штучного інтелекту аналізує рух очей особи і виявляє ознаки її особистості. Адже люди також часто несвідомо оцінюють характер людини на підставі руху її очей. Аби співпрацю людини та комп’ютера зробити гнучкішою та ефективнішою, на підставі руху очей програма може оцінити, чи особа екстраверт, наскільки вона невротична та допитлива.

«Нашими очима ми сприймаємо оточення, але вони – це і дзеркало душі. Очі видають, хто ми, як ми почуваємся і що робимо», – пояснив Андреас Буллінґ (Andreas Bulling), що очолює дослідницьку групу «Перцептивні інтерфейси користувача» («Perceptual User Interfaces») в Інституті комп'ютерних наук імені Макса Планка (Саарбрюккен) та в кластері передових технологій Саарландського університету. Сигнали очей люди можуть зчитувати чітко та несвідомо.

З науковцями зі Штутгарта та Австралії Андреас Буллінґ навчив також комп’ютер (щоб потім це було під силу і роботам) розуміти та використовувати невербальні канали комунікації людей. Для цього команда розробила програмне забезпечення на основі машинного навчання. Програма з допомогою так званого айтрекера (eye-tracker) оцінює записані рухи очей і в такий спосіб може прогнозувати, якими ознаками наділена конкретна особа.

Завдяки штучному інтелектові науковці навчили свою програму передбачати чотири особистісні ознаки, якими психологи описують людей. Так, їхня програма проаналізувала, наскільки піддослідні були невротичними, простими в спілкуванні, чи були вони екстравертами і добросовісними. Додатково програма визначила, наскільки кожен був допитливим.

«Наразі точність прогнозів ще не достатня для практичного застосування цієї програми, але в майбутньому система ставатиме надійнішою», – сказав Буллінґ. Його переконаність обґрунтована зокрема тим, що в майбутньому для підготовки можна буде використовувати суттєво більше даних та додаткової інформації айтрекера зі всякої доступної камери, яка відображатиме, що бачить людина.

Отримати матеріал для тренування та дослідження вченим допомогли 50 студентів з Австралійського університету імені М. Фліндерса. Усім їм у середньому 22 роки. Айтрекер знімав рухи очей піддослідних, передусім, на чому вони фіксували свій погляд і як часто кліпали, поки ті блукали корпусом упродовж 10 хвилин та купували каву чи інший товар в університетському магазині. Потім науковці попросили студентів заповнити анкету, якою психологи вже роками здійснюють особистісні тести.

«Отриманні свідчення про невербальну поведінку ми можемо, наприклад, запрограмувати роботам, щоб ті поводилися більш по-людськи. Такі системи змогли б потім комунікувати з людьми у значно природніший спосіб, їх можна було б застосовувати ефективніше та гнучкіше», – пояснив Буллінґ. Програма може знадобитися й тим, що, як аутисти, мають труднощі з невербальною комунікацією. Вона б могла допомогти інтерпретувати погляди інших людей і контролювати власні рухи очей, щоб не витріщатися на інших.

Андреас Буллінґ розуміє, що програма відкриває двері комп’ютерній перевірці людини – можливість, якою можуть зловживати підприємства або автократичні режими, що вже сьогодні аналізують людську поведінку в цифровий спосіб.

Андреас Буллінґ наголошує: ця техніка ще впродовж тривалого часу не зможе визначати ознаки людини надійно та без її співучасті. Адже сьогодні особа ще мусить носити айтрекер безпосередньо перед очима. І навіть якщо одного дня можна буде визначати характер людини з меншими затратами, як і більшість винаходів, цю техніку можна буде застосувати як на благо, так і на зло для людини. «Ми – науковці, і можемо лише запропонувати техніку, показати, що можливо, – сказав інформатик. – Як цю техніку застосовувати, мусить врегулювати спільнота та закон».



Charakter im Blick

mpg.de, 3.08.2018

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc