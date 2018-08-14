Штучний інтелект від Google вміє діагностувати хвороби очей швидше за лікарів



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Система аналізує результати сканування пацієнтів і пропонує рекомендації їх лікування

Розробники з підрозділу Google DeepMind, спільно з фахівцями Університетського коледжу Лондона і медичного закладу Moorfields Eye Hospital створили систему, яка здатна автоматично розпізнати та призначили лікування для понад 50 розповсюджених захворювань очей.

Про це повідомляє The Verge.

Дослідники розробили алгоритм глибокого навчання для оцінки здоров'я очей. Систему навчали на тривимірних сканованих зображеннях, які отримали методом когерентної томографії. Учені використали майже 15 тисяч таких сканувань, що зробили в близько 7,5 тисяч пацієнтів.

Система вивчала матеріали разом з діагнозами, поставленими лікарями-людьми. Завдяки цьому вона навчилася спочатку ідентифікувати різні анатомічні елементи ока, а потім рекомендувати клінічні дії, що засновані на різних ознаках захворювань, які показує сканування.

Після чого систему піддали тестуванню. Вона аналізувала результати сканування пацієнтів і пропонувала рекомендації їх лікування. Аналогічним чином результати сканування розглядав консиліум з 8 лікарів. Виявилося, що програмне забезпечення видавало ті самі діагнози, та пропонувало ті самі рекомендації з лікування більш ніж в 94% випадків.

Розробники з DeepMind кажуть, що сподіваються «скоро» почати етап клінічних досліджень і тестувань, але будь-яких конкретних часових термінів поки не називають.